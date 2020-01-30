國防院：國軍招募仍有兵種及地區失衡挑戰

（中央社記者游凱翔台北30日電）針對募兵成效，國防安全研究院今天表示，根據國防部資料，去年底國軍編現比已達87%，超越預定目標85%。但即便成效良好，仍有軍種、兵科、地區失衡的挑戰存在，且因應少子化，未來10年將是國軍健全招募機制的關鍵期。

國防安全研究決策推演中心發表「國軍招募工作成效優異之芻議」週報並指出，國防部長嚴德發去年底主持招募工作總檢討會，提到民國108年整體招募超過預期，國軍編現比已達87%，高於預定目標85%，兵力達16萬；而109年目標為編現比90%，預計將能順利達成。

但國防院指出，儘管招募工作成效良好，但仍必須克服招募不均的困境，例如海、空軍的招募優於陸軍；勤務部隊留營率與招募成效優於戰鬥部隊，導致戰鬥兵科招募明顯不足，而軍官與士兵的編現比則是優於士官人數，尤其士官二專班仍無法達成招募目標。

除此之外，國防院表示，招募成效也有地域的差距，例如六軍團成效優異，108年人力成長達7%，但仍有目標較為困難的地區，顯示基層官兵招募的區域差異仍需克服。

國防院強調，往後十年將是國軍健全招募機制關鍵期，長期來看，國軍招募工作仍受人口結構與經濟好壞的影響，台灣少子化趨勢已難逆轉，根據國家發展委員會推估，台灣人口將在西元2020年到2027年達最高峰，之後逐年遞減，人口也會朝向都市集中，將來每年新生兒將低於19萬人，算上適齡人口，約134萬人為國軍招募標的。

因此，在可募兵人數與區域影響下，2020年至2030年的 10年間，國軍必須健全招募機制，以因應人口減少趨勢；此外，招募也受國家經濟走向的發展，從美國的例子來看，即使進入高度發展社會，從軍者仍多為經濟弱勢者，招募工作在經濟好時比經濟差時更加困難。

針對軍人的社會觀感，國防院表示，台灣社會一直有「好漢不當兵」刻板印象，加上早期採徵兵制度，許多軍中弊病惡習也在義務役退役後廣為流傳，造成國軍積弱不振，只做雜事、只會打掃的印象，2013年洪仲丘事件更重挫國軍形象。

但近年來國軍專業性逐漸受到社會重視，其原因包含了國軍運用專業於救災與禦敵，國防自主與軍購也引起社會大眾對國軍的討論與重視。

國防院也說，1月2日UH-60M黑鷹直升機墜毀，造成參謀總長沈一鳴上將等8名國軍菁英殉職，輿論對喪失國軍菁英之感慨與哀慟，更可見社會大眾對國軍守衛國家的敬意。（編輯：蘇龍麒）1090130