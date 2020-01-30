蔡總統感謝美日加相挺 WHO要有台灣參與空間

總統蔡英文30日下午發表敞廳談話，她特別感謝美、日、加拿大等國公開支持台灣加入WHO，並感謝國際友人最近一段時間以來對台灣加入WHO的發聲與支持。中央社記者吳家昇攝 109年1月30日

（中央社記者葉素萍、溫貴香台北30日電）日本首相安倍晉三今天表示，有必要讓台灣參加世界衛生組織，否則難以防疫。總統蔡英文下午感謝美日加拿大等國公開支持台灣加入WHO，她希望WHO不要因為政治因素而排除台灣，WHO要有台灣參與的空間。

武漢肺炎疫情嚴峻，日本首相安倍晉三今天表示，有必要讓台灣參加世界衛生組織（WHO），否則難以防疫。加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）今天在國會答詢時，首度明確支持台灣以觀察員身分參與世界衛生組織（WHO）會議。

蔡總統下午發表敞廳談話，她特別感謝美、日、加拿大等國公開支持台灣加入WHO，並感謝國際友人最近一段時間以來對台灣加入WHO的發聲與支持。

她說，台灣跟其他國家一樣正面臨全球防疫的風險，台灣有能力有責任為世界盡一分力量，也希望WHO不要因為政治因素而排除台灣，WHO要有台灣參與的空間。

蔡總統指出，這次武漢肺炎疫情讓世人充分理解到台灣在防疫工作的重要性，台灣人也有對健康的訴求，很感謝主要的國家，例如，美、日、加拿大都願意公開表示支持台灣加入WHO，對台灣來講是一個很大的鼓舞。

她說，感謝這些最近這段時間發言支持台灣加入WHO的國家，從現在的武漢肺炎疫情案件看起來，台灣確實是在防疫的第一線，有很大的需要成為WHO的參與者，「讓我們在防疫第一線上能發揮功能，同時台灣人的健康才能確保。」（編輯：蘇志宗）1090130