高虹安：柯文哲表態選2024 郭台銘不排除支持

（中央社記者郭建伸台北4日電）台灣民眾黨立委高虹安今天表示，鴻海集團創辦人郭台銘、台北市長柯文哲關係選前確實有些劍拔弩張，但選後到目前為止「滿好的」；柯文哲曾在媒體專訪稱會選2024總統，郭台銘對此樂觀其成，不排除支持。

高虹安上午接受「周玉蔻嗆新聞」廣播節目專訪，除了談新科立委的日常工作，也提到選前、選後的郭台銘、柯文哲關係。

2020大選結束後，外傳郭台銘對於郭家軍立委人選幾乎全軍覆沒感到震怒，要求高虹安退出民眾黨不分區名單，但郭辦1月12日否認。

高虹安表示，郭台銘致電柯文哲時，民眾黨的不分區還在4、5席遊走，郭台銘的意思是，如果不分區排第5的蔡壁如沒有進軍國會，「不然虹安就退讓給蔡壁如」，強調此舉是要釋出善意。

她說，由於開票結果民眾黨拿到5席，所以郭台銘的善意也就沒有成真。

高虹安也提到，立委報到後，她有向郭台銘提及自己擔任黨團幹事長，但郭台銘卻笑笑對她說，這個職位看起來就是沒什麼權，卻要做很多事，坦言郭台銘對立法院和國會生態有很大好奇心。

談及柯文哲、郭台銘關係，高虹安說，選前確實有些劍拔弩張，雙方確實為了自己的選情「想太多」；但選後柯文哲前往歐洲訪問前，就交代蔡壁如偕民眾黨立委拜會郭台銘，強調「目前為止還滿好的」。

高虹安坦言，她在選前有把親民黨的選情數據告訴郭台銘，大約都在3、4%浮沈，但郭台銘很喜歡挑戰，所以選前放較多力氣在親民黨；後來郭台銘也答應替親民黨電話拜票，這樣的舉動確實造成民眾黨內部反對聲音。

不過，她也說，選前民眾黨的朋友都對她很好，不會跟她講太多郭、柯之間關係，或是檯面下幕僚吵架，但她看了媒體報導也知道不對勁，而柯文哲跟蔡壁如都告訴她，「真的不要想太多」。

此外，由於柯文哲已在媒體專訪表態，「沒意外的話會選2024」，高虹安說，郭台銘對柯文哲角逐2024樂觀其成，不排除採取支持角色。

主持人周玉蔻問，郭台銘是否不選總統了？高虹安說，郭台銘目前是先籌劃政經學校等業務，「2024還沒有看得很重」。

高虹安指出，就像企業會訂定關鍵績效指標（KPI）和短中長期目標，民眾黨也會設定，2024要做到什麼程度，就會回推每個年度要做到的KPI，強調2022的地方選舉就要達到某些成就，才有辦法問鼎2024。（編輯：謝佳珍）1090204