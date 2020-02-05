推防疫紓困條例 國民黨團盼14日立院開議速處理

（中央社記者范正祥、王揚宇台北5日電）因應中國大陸武漢肺炎持續擴大，國民黨立法院黨團擬推動制定「2019新型冠狀病毒防治及紓困暫行條例」，預計7日在立法院舉辦公聽會，聽取學者專家意見。

黨團總召林為洲認為，防疫要配套，包括特別條例與特別預算，有足夠預算與物資才能有效執行防疫。他表示，立法院本會期開議時間，有別於民進黨團建議的21日，國民黨團主張14日開議，以早點通過制定防疫紓困條例。

國民黨團規劃7日舉辦「2019新型冠狀病毒防治及紓困暫行條例草案」公聽會，由黨團總召林為洲主持，邀請包括台大醫學院麻醉科教授王明鉅、中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽、前國民健康署署長邱淑媞、台北市托嬰協會會長侯美玲、台北醫學大學教授陳宜民、中華幼兒教育協會理事長蘇傳臣，以及行政院、衛福部、經濟部、內政部、教育部、交通部、勞動部等多個部會與會。

國民黨立法院黨團書記長蔣萬安指出，武漢肺炎的狀況類似過往的SARS（嚴重急性呼吸道症候群），對於民眾身心健康、產業衝擊仍持續擴大。希望比照SARS制定紓困條例，除了針對受疫情影響營運困難的產業，編列新台幣500億元特別預算給予紓困外，也能針對因執行武漢肺炎防治工作導致感染的人員，醫護、軍警、第一線公務員等給予補償，讓防疫人員無後顧之憂，大家齊心協力防疫。

蔣萬安表示，除了要謹慎因應武漢肺炎疫情，後續對於產業衝擊與影響要未雨綢繆，不分黨派更要團結一致，他呼籲行政院及立法院朝野共同支持，儘速穩定民心，立法院儘早開議，讓政府有法源依據透過專法協助各行業及民眾，並讓政府措施及經費使用受國會監督。

民進黨立法院黨團總召柯建銘受訪表示，有關開議日期部分，因為現在換屆，是新的屆期開始，立法院有安排12日至14日，進行為期3天的新任立委與助理研習營，會有如何審查預算、法案及議事規則等課程；另外，部分新立委進駐辦公室後重新裝潢，也在找助理等，這樣看起來，開議日落點應該是在21日或25日，屆時朝野協商的時候可以談。

柯建銘也指出，至於要不要有特別條例來紓困或補助等，這個可以討論，現在不是錢的問題，而是口罩問題跟疫情的防治，行政院正全力投入。（編輯：紀淑芳）1090205