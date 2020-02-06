中國嗆以疫謀獨 民進黨反批傷害台灣人民福祉

（中央社記者葉素萍台北6日電）中國大陸國台辦今天指，台灣爭取加入世界衛生組織（WHO）是「以疫謀獨」。民進黨發言人戴瑋姍說，全球嚴防武漢肺炎，國台辦仍以意識形態進行政治操作，打壓台灣參與WHO及相關會議，企圖傷害台灣人民福祉，罔顧人道精神。

針對台灣參與世界衛生組織一事，國台辦今天以「負責人」名義發布新聞稿表達立場說，必須在「一個中國」原則下解決，絕不允許藉機搞「台獨」，「以疫謀獨」絕不會得逞。

民進黨發言人戴瑋姍今天受訪指出，健康沒有國界，台灣應該有權參與各項國際組織，包含世界衛生組織。台灣擁有優秀醫療水平，有能力成為國際社會的防疫夥伴，為世界福祉盡最大貢獻，中國不應政治阻撓台灣貢獻國際社會的權利。

戴瑋姍說，國台辦的說法，表示在全球嚴防武漢肺炎的時刻，仍然以意識形態進行政治操作，打壓台灣參與WHO及相關會議，企圖傷害台灣人民福祉，罔顧人道精神。

對於國台辦的新聞稿提到，「中國台灣地區的醫療衛生專家可以適當身分參加世衛組織技術性活動」，戴瑋姍指出，這不僅不是實情，也凸顯中國政府視人類健康權益如無物。

戴瑋姍說，期待中國大陸務實展現善意，不要以任何政治性前提傷害台灣人爭取福祉、貢獻國際社會的權利。（編輯：林興盟）1090206