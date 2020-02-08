台籍學生遭等同陸生 駐俄代表處交涉獲正面回應

（中央社記者陳韻聿台北8日電）為因應武漢肺炎，俄羅斯自1月底對中國公民實施入境限制，中國留學生也遭強制延後返校和定期檢疫。對於台籍學生也連帶有類似遭遇，駐俄代表處表示，經積極交涉，已獲部分院校正面回應。

駐俄代表處告訴中央社記者，教育組自1月30起陸續接獲台灣留學生反映遭校方視同中國籍學生，因此被要求延後至3月初返校、接受強制密集體檢或隔離檢疫等。經確認相關資訊，教育組以駐俄代表耿中庸名義自2月4日起陸續正式發函國立聖彼得堡大學、遠東聯邦大學等共9校，敦請校方勿混淆陸生及台生，也勿將針對陸生的防疫措施直接套用台生。

駐俄代表處表示，6日起部分院校已表達理解和善意，作法包括對願配合校方整體防疫措施的台籍學生取消延後返校要求、提供健康證明即可入住宿舍或恢復上課（而非逕予隔離）等，駐處將持續與各校溝通並進行追蹤。

一名在莫斯科國立高等經濟學院就讀的台灣留學生透露，校方將台生等同中國留學生，每日根據名單在宿舍強制量體溫和實施檢疫，其他包括國立莫斯科大學等院校也有將台籍學生視同中國學生並採取特別防疫措施的情形。（編輯：鄭雪文）1090208