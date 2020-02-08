總統：武漢肺炎威脅 全力以赴守護全民健康

（中央社記者溫貴香台北8日電）總統蔡英文今天表示，面對武漢肺炎威脅，政府全力以赴，守護全民健康。總統府秘書長陳菊則提醒，元宵佳節雖適合出門看花燈，但身體不適的人盡量避免外出，也請大家把口罩留給有需要的人。

今天是元宵節，但防疫無假期，雲頂郵輪旗下寶瓶星號上午11時停靠基隆港，防疫人員嚴陣以待。總統上午在官方LINE發文表示，今天是元宵節，依習俗人們今天除了要猜燈謎、吃湯圓、看花燈外，也是和家人團聚的日子。只要團結一心，就能一起度過更多的挑戰。面對武漢肺炎的威脅，政府一定全力以赴，持續守護全民的健康安全。

陳菊今天也在臉書發文表示，今天是農曆正月十五元宵佳節，但還有許多防疫人員監守崗位，無法休息放假、與家人團聚，感謝每一位同仁的辛苦付出，讓大家有一個平安健康的佳節。

此外，陳菊說，不少國外回來及其他因素的國人朋友，正在進行隔離或自主健康管理，雖然造成生活上的不便，但為求控制疫情，也請多作見諒，謝謝每一位配合防疫措施的朋友，保護自己，也保護全體台灣人民的健康。

陳菊提醒大家，元宵佳節雖然適合出門走走看花燈，但身體不適的朋友，盡量避免外出，也請大家把口罩留給有需要的人。還有衛生紙、衛生棉或尿布也正常供應無虞，請大家避免浪費、搶購、囤積。（編輯：紀淑芳）1090208