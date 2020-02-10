WHO專家論壇 外交部：台灣與多國線上參加

（中央社記者陳韻聿台北10日電）WHO新型冠狀病毒專家論壇11日登場。外交部發言人歐江安今天晚間說，許多獲邀國家需處理疫情，因此有相當多國際專家和台灣代表一樣「線上」參與。外交部將確保台灣專家獲尊嚴平等待遇。

世界衛生組織（WHO）2月11日至12日將邀全球400名專家舉辦論壇，聚焦新型冠狀病毒（武漢肺炎）的新藥、疫苗技術研發。

歐江安表示，據外交部瞭解，明天召開的WHO會議屬閉門會議，並無線上轉播。此外，由於多國有國內疫情需處理，有相當多國際專家因此是以線上方式參加。

歐江安強調，政府將與WHO妥為協商與會各項安排，確保台灣專家獲得尊嚴平等的待遇，平順與會。

歐江安指出，基於各國與WHO間的互信，所有與會者均須簽訂保密協定，因此在會中所取得資訊將用於各國制訂相關政策時的內部參考，不會對外揭露。

歐江安表示，外交部肯定WHO公開表示將邀請台灣專家與會，這是有意義的進展，並充分顯示友邦及理念相近國家為台灣強力發聲已有效促使WHO正視納入台灣的必要性；政府將持續積極爭取即時、完整參與WHO所有對抗新型冠狀病毒的會議、機制及活動，以及以觀察員身分出席世界衛生大會（WHA）。（編輯：林興盟）1090210