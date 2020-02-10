更多編輯台推薦新聞：
奧斯卡2020／寄生上流破小金人紀錄 雅俗共賞是關鍵
娛樂

奧斯卡2020／寄生上流破小金人紀錄 雅俗共賞是關鍵

武漢肺炎／中國研究稱病毒潛伏恐達24天 專家：極端個案可忽略
生活

武漢肺炎／中國研究稱病毒潛伏恐達24天 專家：極端個案可忽略

奧斯卡金像獎第92屆 入圍暨得獎名單
娛樂

奧斯卡金像獎第92屆 入圍暨得獎名單

1/31曾去101九份西門町等民眾 應自主健康管理【地圖一次看】
生活

1/31曾去101九份西門町等民眾 應自主健康管理【地圖一次看】

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

WHO專家論壇 外交部：台灣與多國線上參加

最新更新：2020/02/10 22:50

（中央社記者陳韻聿台北10日電）WHO新型冠狀病毒專家論壇11日登場。外交部發言人歐江安今天晚間說，許多獲邀國家需處理疫情，因此有相當多國際專家和台灣代表一樣「線上」參與。外交部將確保台灣專家獲尊嚴平等待遇。

世界衛生組織（WHO）2月11日至12日將邀全球400名專家舉辦論壇，聚焦新型冠狀病毒（武漢肺炎）的新藥、疫苗技術研發。

歐江安表示，據外交部瞭解，明天召開的WHO會議屬閉門會議，並無線上轉播。此外，由於多國有國內疫情需處理，有相當多國際專家因此是以線上方式參加。

歐江安強調，政府將與WHO妥為協商與會各項安排，確保台灣專家獲得尊嚴平等的待遇，平順與會。

歐江安指出，基於各國與WHO間的互信，所有與會者均須簽訂保密協定，因此在會中所取得資訊將用於各國制訂相關政策時的內部參考，不會對外揭露。

歐江安表示，外交部肯定WHO公開表示將邀請台灣專家與會，這是有意義的進展，並充分顯示友邦及理念相近國家為台灣強力發聲已有效促使WHO正視納入台灣的必要性；政府將持續積極爭取即時、完整參與WHO所有對抗新型冠狀病毒的會議、機制及活動，以及以觀察員身分出席世界衛生大會（WHA）。（編輯：林興盟）1090210

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報