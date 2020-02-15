選委員會心有所屬 立委競逐有門檻還得看籤運

（中央社記者郭建伸台北15日電）立法院第10屆第1會期將於21日開議，並於24、26日進行委員會抽籤決定委員會分配。國民黨立委吳斯懷曾表態想加入國防委員會，不過國民黨團有資深跟區域優先的制度，能否加入得看屆時籤運。

立法院有8個常設委員會，分別是內政委員會、外交及國防委員會、經濟委員會、財政委員會、教育及文化委員會、交通委員會、司法及法制委員會、社會福利及衛生環境委員會；根據規劃，立法院將於24、26日進行委員會抽籤，3月2日則進行委員會召集委員選舉。

過往民進黨團會視優先法案需求，在特定委員會「安排重兵」或適合審查特定法案的立委。不過民進黨團幹事長鄭運鵬表示，行政院還在盤點優先法案，民進黨團目前沒有特別規劃，將依照資深與區域立委優先選擇的內規進行。

國民黨團書記長蔣萬安表示，黨團將先讓立委選填志願，每個委員會先保留2/3席次，依循積分制進行委員會分配排序，剩餘席次則採抽籤方式決定；不過實際席次變化仍視最後政黨抽籤分配席次而定。

由於國民黨立委吳斯懷曾表態外交與國防委員會為首選，民進黨立委趙天麟曾表示，若吳斯懷執意進入國防委員會，擬修內規全面抵制。

對此，蔣萬安表示，將完全依照既有規則進行，原則是資深跟區域優先選擇，不分區立委則依照專業或是依照黨團分派任務；由於國民黨總席次少，端看每個委員會的實際席次，才能決定積分排序及抽籤，黨團會照著制度走。

時代力量黨團總召邱顯智表示，根據黨團規劃，立委陳椒華希望去經濟或衛環委員會，王婉諭希望是衛環或教文委員會，他則是去司法及法制委員會。

台灣民眾黨團總召、前台北市政府勞動局長賴香伶表示，目前最好的規劃是，她去內政委員會，醫療背景的蔡壁如是衛環委員會，立委邱臣遠是經濟委員會，立委張其祿則是財政委員會，立委高虹安則是教育文化委員會。

賴香伶說，最好的情況是這5個委員會都有黨團的立委，但因為暫時無法確認抽到何種委員會，黨團成員也另有次要選擇，屆時再看抽籤狀況調整。（編輯：林興盟）1090215