中梵外長會晤未提一中 開啟兩岸雙重承認可能性

（中央社記者黃雅詩梵蒂岡15日特稿）中梵斷交70年後，雙方外長昨天在德國的歷史性會晤引起關注。教廷本就常與越南等非邦交國舉行高峰會，但中國過去堅持僅能在「一中原則」前提下與國際對話，此次「破例」與仍承認中華民國的教廷舉行外長級會晤，相當罕見。

熟悉中梵關係學者表示，這項突破顯示教宗方濟各對中國的軟性外交奏效，過去阻礙中梵互動的兩塊鐵板是「主教任命權」和「教廷承認台灣」，2018年中梵協議使中國承認教宗對中國主教的最後任命權，現在看來教廷與台灣建交的事實，也已不構成中梵官式對話的障礙，若此作法能成為國際慣例，將開啟兩岸在國際獲得「雙重承認」的可能性。

從雙方昨天發布新聞的時間點與措辭，可見教廷視此次會晤為繼中梵外交部次長簽署主教任命協議之後，另一次敲開中國對話大門的重大事件，也為傳聞今年九月即將到期的中梵主教任命臨時性協議，帶來續約或轉為正式的契機。

相對地，中國當局近期因新型冠狀病毒疫情（俗稱武漢肺炎）失控導致國內外政治壓力夾攻，此次中國外長王毅出席慕尼黑安全會議，主要目標是宣傳中國抗疫成果，爭取教廷支持是整體外交戰略的一環，因此中國發布與教廷會晤的新聞稿當中，主軸皆擺在強調教廷對中國對抗疫情的肯定。

對照雙方宣傳的時間點，教廷新聞室是在昨天晚間約9時發布新聞，並在第一時間供稿給美聯社、路透社等各大媒體，中國外交部則延至晚間約11時才在官網貼出新聞稿。

此外，中國外交部還在新聞稿標題特別強調，王毅是「應約」會晤教廷外長蓋拉格（Paul Gallagher）。王毅昨天一連與德國總統、奧地利總理、伊朗外長、加拿大外長等舉行多場雙邊會議，中方對所有會晤都強調是雙向「會見」，只有與教廷的會晤，中方在標題凸顯是被動應約。

熟悉外交事務學者認為，中方與教廷展開官式互動的措詞雖仍謹慎，但已可嗅到開放與彈性的氣氛，過去中國外長與非邦交國外長正式見面的場景，應該就是宣布與台灣斷交的時候，雙方聲明也通常必出現「承認一個中國原則」等字眼，梵蒂岡因具有特殊國際角色，因此雙方外長聲明能繞過政治，聚焦在宗教事務、醫療、人權等議題，具有創新與正面意義。

外交學者表示，許多對立國家都在國際獲得雙重承認，例如以前的東西德，及現在的南北韓、南北蘇丹等，正如王毅在慕尼黑演講強調的病毒無國界，固守傳統主權國家思維，已無法因應多變的全球化挑戰，中國政府若能以更開放務實的態度正視台灣問題，將有助區域穩定與全球和平。（編輯：王永志）1090215