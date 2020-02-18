監院：大法官不當限縮監察院釋憲權 深表遺憾

（中央社記者顧荃台北18日電）監察院今天表示，司法院大法官不當限縮監察院釋憲聲請權，讓戒嚴時代被剝奪人身自由2年9個月的民眾求助無門，將使更多人民權益遭受無可彌補的損害，極為不妥，監察院深表遺憾。

監察院透過新聞稿表示，民眾陳進財在戒嚴時代的74年3月間，遭花蓮縣警察局羅織叛亂罪，雖獲不起訴處分，卻未依法釋放，被剝奪人身自由長達2年9個月。監察委員高鳳仙調查此案，發現陳進財確實在戒嚴時期遭受警察機關重大侵害人身自由，監察院於107年5月1日通過調查報告與對國防部的糾正案。

監察院表示，但遍尋相關規定，陳進財均無從獲得賠（補）償，因此監察院院會107年7月10日通過聲請司法院大法官解釋，盼能基於憲法有權利即有救濟的法理，使陳情人人身自由受侵害能獲救濟。

監察院說，司法院大法官卻在108年11月29日會議中，對監察院的聲請，決議不受理，理由是此案並非監察院可行使監察權的對象及範圍，也不符聲請釋憲要件。但此案不僅是立法問題，也是各法規主管機關未提案立法及修法問題，更是人民嚴重權利受損卻無救濟之道的違憲問題，自為監察院行使調查權及糾正權等職權的範疇。

監察院指出，過去司法院大法官就監察院行使職權聲請解釋，並未有如本案過度限縮情形。這次大法官會議不僅不當限縮監察院釋憲聲請權，而且罔顧人民權利受損卻無從聲請釋憲的困境，使本件陳情人及其他憲法保障權利受侵害卻無從救濟的廣大群眾，無法經由聲請釋憲程序而獲得保障，極為不妥，監察院深表遺憾。

監察院表示，司法院大法官應本於憲法保障民眾權益的本旨，衡酌監察院歷來聲請解釋實務，不可不當限縮監察院聲請範圍，才能體恤民苦、健全憲政體制。（編輯：郭萍英）1090218