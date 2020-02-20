國民黨團提優先法案 聚焦紓困青年參政等9方向

（中央社記者劉冠廷、余祥台北20日電）立法院明天開議，國民黨立法院黨團今天公布新會期優先法案，聚焦國會改革、放寬青年參政、全民健康與食安、婦幼權益等9大方向，共20項法案，同時關注紓困條例。

立法院第10屆第一會期明天開議，國民黨今天下午在智庫召開立法實務研討會，公布新會期的優先法案，此次國民黨將聚焦在國會改革、全民健康與食安、婦幼權益、放寬青年參政、勞動權益、環境保護、司法改革、經濟財政、原住民族等方向，提出相關法案。

行政院今天通過嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例草案，因此，在今天的立法實務研討會中，國民黨團幹部也花了不少時間，向在場立委說明草案即將進入立法院的相關訊息，包括判斷何時進行協商、何時二、三讀等程序，蔣萬安也特別向在場立委說明，國民黨團所提出的紓困條例草案，與政院版的差異。

除紓困條例草案外，在此次國民黨的優先法案，值得關注的是，國民黨也針對下修投票年齡，提出憲法增修條文修正草案、公職人員選舉罷免法修正草案、總統副總統選舉罷免法修正草案，主張將選舉權降為18歲。

由於民眾黨目前已針對下修投票年齡，提出相關修法草案，國民黨團是否協助連署，黨團總召林為洲表示，將會再召開黨團大會討論。

至於在國會改革的部分，國民黨團預計將提出立法院職權行使法修正草案，新增國會聽證與調查權，及藐視國會與偽證罪的規定；以及立法院各委員會組織法修正草案，明定立委在所屬委員會缺席超過1/2以上時，不得於次會期選舉並擔任該委員會召集委員等。

在婦幼權益方面，國民黨團除推出糾纏行為防制法草案外，也針對推動國民教育向下延伸至5歲幼兒教育，修正國民教育法部分條文修正草案。此外，國民黨團也將提出性別工作平等法修正草案，主張家庭照顧假由7天增至14天，其中5天有薪。（編輯：林興盟）1090220