斯洛伐克駐台代表肯定防疫 支持台灣參與WHO

（中央社記者陳韻聿台北21日電）斯洛伐克駐台代表博塔文的妻子梁晨昨天表示，因為沒有健保卡和居留證，無法為兒子買兒童口罩，引發關注。斯洛伐克駐台代表博塔文今天在臉書發文，肯定台灣防疫，並支持台灣參與WHO。

梁晨在臉書貼文，她和學齡兒子沒有健保卡，也沒有居留證，只有台灣外交部發給的官員證，無法按6日上路的實名制購買口罩。

梁晨的貼文引發高度關注後，斯洛伐克駐台代表處今天在臉書刊登博塔文的公開信，內容肯定，相較於其他亞洲國家，台灣的武漢肺炎疫情管控十分成功。

博塔文表示，目前在台灣僅有數十名斯洛伐克籍公民，他們都感受到台灣民眾的熱情和善意。

博塔文說，面對嚴峻疫情挑戰，包括斯洛伐克和台灣的許多國家，都有部分醫療衛生用品供不應求的問題，但很重要的是，台灣政府及衛生福利部投入最大關注與力量即刻反應，迅速及時地解決各項難題。

博塔文指出，他個人高度評價政府機構以如此專業和積極的態度維護台灣公眾健康，包括在台灣生活的外國人。

博塔文表示，台灣應該也必須在世界衛生組織（WHO）的專業談判中，有自己堅定的一席，歐盟也長期支持台灣以觀察員身分參與WHO，若台灣2300多萬人不能及時得知，或僅能片面得知與生命息息相關的訊息，「不論造成目前這種狀態的原因是什麼，都是不可原諒的」。

博塔文在文末肯定中華民國（台灣）外交部及其禮賓處提供的協助和專業態度。外交部稍早表示，配發給外國駐台機構的兒童口罩下午送達外交部，屆時將盡快轉交。（編輯：蘇志宗）1090221