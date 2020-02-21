修國土計畫法挨批 內政部：賦予規劃作業彈性

（中央社記者王揚宇台北21日電）針對行政院會昨天通過國土計畫法部分條文修正草案，因應重大建設可檢討變更等內容。時力立委邱顯智今天質疑，這是破壞環境正義，籲行政院撤回；民眾黨立委蔡壁如說，防疫優先，別趁火打劫。

內政部透過新聞稿表示，這次國土計畫法的修正是為賦予規劃作業彈性，以配合國家整體發展需要，同時給予地方政府合理期程，以妥善完成直轄市、縣市國土計畫及國土功能分區圖，兼顧國土計畫的穩定性及完整性。

行政院會昨天通過國土計畫法部分條文修正草案，因應政府推動國家重大建設計畫的需要，增訂在「經行政院核定的國家重大建設計畫」情況下，得適時檢討變更各級國土計畫。

對此，時代力量立法院黨團總召邱顯智在臉書發文指出，所有目光都集中在防疫條例的時候，行政院提出國土計畫法的修正草案，內容包括，第一，要將縣市國土計畫的擬訂及審議作業、國土功能分區圖劃設作業，從「2年」延長為「一定期限內完成」；第二，要把「經行政院核定之國家重大建設計畫」，排除在5年通盤檢討的限制外。

邱顯智說，請教行政院長蘇貞昌，能否承諾「一定期限」是多久、會不會無限拖延國土功能分區的劃設作業與公告。

邱顯智也表示，行政院想把「經行政院核定之國家重大建設計畫」放進來，完全背離國土計畫法的初衷，讓行政院核定的重大建設可以架空國土規劃，到底有什麼建設這麼重大，非得要架空國土計畫法，「讓我們回到馬英九的時代，讓國土計畫法變成國土破壞法？」他說，蘇貞昌應撤回國土計畫法的修正草案。

台灣民眾黨立委蔡壁如也在臉書發文指出，在全民關注防疫的當下，昨天行政院會竟偷偷通過此爭議法案，而在第8屆立委卸任前夕翻修的國土計畫法，跨黨派立委的共識，就是只准通盤檢討，不准個案變更，當然不准行政院自行以重大建設為理由，破壞國土計畫的安定性和環境永續發展。

蔡壁如指出，台灣價值應該是要去珍惜每一塊土地的價值，不是忽然間誰拍板了就挖個大洞。這個政府真的怪怪的，要衝衝衝的話，礦業法怎麼不先處理；行政應該要遵行法律而做事，不該隨著短期政策來修改長期的國土計劃，而且「國家重大建設計畫」應該要清楚定義，不是哪位行政院長自己說了算。

內政部表示，因應國際政經情勢變動快速，政府需及時提出相關重大建設計畫以為因應，若各級國土計畫有須配合檢討需要，應得適時調整以符實需，又為避免所謂「國家重大建設」浮濫提出影響計畫穩定性，僅限定經行政院核定者為限。（編輯：蘇龍麒）1090221