熱門委員會擠破頭 藍綠忙協調與抽籤

（中央社記者劉冠廷台北23日電）立法院新會期開議，各黨團在各委員會的人員，目前皆積極協調中，國民黨團表示，目前有4個委員會人數爆滿，將進行協調；民進黨團則有3個委員會超額，因此會抽籤來決定。

立法院8個常設委員會，各黨團在各委員會席次依政黨比例分配，無黨籍及少數黨團立委抽籤平均參加各委員會；2月24日將進行無黨籍及少數黨團立委抽籤，抽籤結果將使得各黨團在各委員會席次確定，屆時立委參加各委員會情形也較明朗。3月2日各委員會將選舉召委。

對於目前有哪些委員會是爆滿、擠破頭的，民進黨團幹事長鄭運鵬今天受訪時表示，包括交通、經濟、衛環等3個委員會報名人數爆滿，因此將透過抽籤來決定，但如果能協調當然希望能夠先協調，但他也坦言有些協調不下來。

鄭運鵬說，這一屆的席次相較上一屆，少了幾席，因此包括委員會召委，以及在各委員會中的席次都會差一點點，因此等24日確定各委員會的席次時，再做處理。

至於在國民黨團方面，黨團總召林為洲則說，目前包括經濟、交通、財政、外交及國防等4個委員會出現超額的狀況，因此黨團會先進行協調，若協調不成，就會用抽籤的方式決定；黨團的規定是，每個委員會的席次，三分之二留給資深立委，剩下的三分之一留給非資深立委，讓大家去協調，若協調不成就抽籤。

此外，退役中將、國民黨不分區立委吳斯懷是否能進入外交及國防委員會，林為洲則說，吳斯懷第一志願也是登記外交及國防委員會，但前面已有3個較資深立委，確定可以先進入委員會，而目前除了吳斯懷外，還包括陳以信、溫玉霞也表達意願，因此要先透過協調，不成就抽籤。（編輯：蘇志宗）1090223