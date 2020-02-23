疫情影響業界趨勢 國防院：供台灣發展智慧製造機會

（中央社記者游凱翔台北23日電）武漢肺炎疫情延燒，國防安全研究院指出，台灣在機械、資通訊擁有優勢，中國台幹回台定居或轉職，及台商回流所帶來的豐沛資金，可提供台灣發展「無人化」智慧製造的大好機會。

源自中國的新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）持續延燒，國防安全研究院日前發布「中國科技防疫與我國經濟安全」研究週報，內容指出，中國對人工智慧、量子運算、超級電腦等高科技發展相當自豪，但儘管有這些尖端技術，仍然無法阻止看不見的武漢肺炎病毒到處傳播。

國防院表示，雖然中國最近積極展示無人機監控或空中消毒、機器人進病房消毒或送餐等高科技防疫應用，但對於早期病毒傳播者移動路線和接觸範圍仍無法有效掌握，封城封省的社會監控還是得依賴基層人力和軍警，且各地復工後群聚感染持續增加。

國防院認為，科技防疫之所以力有未逮，最主要關鍵即是「資訊不實」，也因為如此， 包括感染人數和死亡人數在內的基本數據至今仍一團迷霧，更遑論各種醫療物資和人力之調度補給，也無法做到歐美或台灣的AI應用。

國防院也指出，長期來看，武漢肺炎將使現有依賴中國製造的生產模式加速轉為智慧製造，極可能在這次疫情之後，取代人類成為未來製造業主力。

另一方面，此次武漢肺炎激發歐美國家發展 「無接觸」商業應用，例如無人機送貨、機器人看護等，配合5G和人工智慧，或許可提早實現人工智慧物聯網（AIoT）的世界。

國防院表示，反觀台灣，中美貿易戰和武漢肺炎提供台灣發展智慧製造的大好機會，台商回流的豐沛資金，加上「無人化」製造趨勢，及台灣在機械、資通訊兩大產業長期累積優勢、大陸科技廠台幹回台定居或轉職等，有助台灣智慧製造的推展。

國防院說，特別是在這次武漢肺炎期間，台灣產官學研各界通力合作防堵疫情，凝聚社會共識，對台灣長遠發展將更為有利。此外，針對製造業將中國產線遷回台灣後的勞工缺口，智慧製造也可提供解決方案，政府的政策與其對舊有製造模式進行紓困，不如對新型態智慧製造加強誘導，鼓勵產業開始著手數位轉型。（編輯：黃國倫）1090223