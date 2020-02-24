防疫期間限制醫事人員出國 蔡壁如：不用講出來

（中央社記者郭建伸台北24日電）護理師出身的民眾黨立委蔡壁如今天在廣播節目中表示，過去SARS一級防疫期間醫護人員就有強烈的使命感，不出遠門也不出國。如今政府公告限制醫事人員不得出國，她直言這項規定「不用講出來啦」。

蔡壁如在節目結束後補充指出，醫護人有很強烈的使命感，和她一樣在加護病房服務超過20年的護理師，對病人的生或死都非常執著，所以會盡心盡力照顧，甚至犧牲小我。

SARS一級防疫期間政府沒公告醫事人員不得出國，但醫護人員都知道這段時間不要出國，蔡壁如直言，現在限制出國的規定「不用講出來啦」。

蔡壁如今天接受「POP撞新聞」廣播節目訪問，談及近來武漢肺炎疫情，主持人黃暐瀚問蔡壁如，如何看待近來中央流行疫情指揮中心與台北市府之間的互槓？

蔡壁如說，之前台北市長柯文哲不小心講出隔離收容地點，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中不高興，柯文哲說不知道武漢肺炎24例在哪裡，陳時中也不高興，「講出來不行，不講出來也不行」。

大家可能壓力太大，而且每隔幾天就會增加零星確診病例，蔡壁如說，陳時中每天坐在疫情指揮中心，壓力更大。

她認為，最近應該要多鼓勵衛福部官員。

防疫如同作戰，朝野要上下一心，蔡壁如認為，在野黨不用每天攻擊疫情指揮中心不公布個案資訊，這時候靜靜等待指揮中心指示就好，「噴口水沒有意義」。

中央流行疫情指揮中心昨天宣布，醫事人員除非報准，不得出國。醫事司長石崇良說，考量人力、院內感控風險，以醫院第一線人員為主，診所不在限制之列。中港澳嚴格禁止，其他旅遊警示區須報准。

這項限制引發醫界反彈。蔡壁如說，台灣在SARS期間屬於一級防疫，醫事人員當時有強烈使命感，都知道抗煞如同作戰，大家有共識不出遠門也不出國，當時政府或醫院也沒有公告限制醫事人員不得出國。

蔡壁如答覆主持人提問時說，目前的限制確實有討論空間，畢竟現在是防疫第二級，如果進入第一級，則又有些不同。

有關民眾黨立法院黨團計劃提出的18歲投票權下修的「一憲二法」草案，蔡壁如說，修憲案要有29位立委連署，她曾找其他藍綠立委連署，但都沒有人簽名，立委多表示自己的黨團未來會有版本。

蔡壁如坦言，民眾黨只有5席，連署最後應不會達到提案門檻，但這是讓國家往對的方向前進，民眾黨依然會持續倡議。（編輯：郭無患）1090224