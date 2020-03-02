口罩產能增加 蘇貞昌：隨時調整發放片數

因應武漢肺炎疫情，行政院長蘇貞昌（左2）2日上午親自前往中央流行疫情指揮中心視察，被媒體問及國內口罩供需問題時表示，隨著口罩產能增加，將調整實名制可購買的口罩片數。中央社記者王騰毅攝 109年3月2日

（中央社記者王承中、葉素萍台北2日電）行政院長蘇貞昌今天表示，未來隨著口罩產能增加，會隨時調整，配合各地各種需求，調整口罩實名制領取購買的片數。

蘇貞昌2月27日在行政院會中宣布，武漢肺炎疫情超前部署，中央流行疫情指揮中心提升至一級開設，由衛福部長陳時中任指揮官。蘇貞昌上午在行政院副院長陳其邁，以及陳時中的陪同下，視察中央流行疫情指揮中心。

經濟部昨天表示，在產能全開的情形下，4月上旬的口罩日產能可達1300萬片。隨著口罩日產能增加，是否考慮調整口罩發放政策，蘇貞昌在視察前接受媒體訪問時表示，未來隨著口罩產能增加，會隨時調整，配合各地各種需求，調整口罩實名制領取購買的片數。

蘇貞昌指出，非常感謝防疫團隊的努力，以及民眾的諒解配合，政府在去年底開始對抗武漢肺炎，爭取到最寶貴的2個月時間，做法都是步步為營，在口罩方面，就是增加產能，調整供需，隨著產能增加，從每日100多萬片，到現在700多萬片，未來可以到1000多萬片。當世界在鬧口罩荒，台灣的口罩最穩定也最便宜。

隨著疫情升溫，是否調整健康的人不用戴口罩的政策。蘇貞昌表示，政府遵照專家會議的結論，健康的人不用戴口罩，但隨著疫情變化，長時間在密閉空間且通風不良，視狀況還是戴上口罩，也呼籲若民眾身體不適就待在家不要趴趴走，以及出入醫院應戴口罩，政府尊重專家的提醒。

蘇貞昌指出，呼籲民眾沒有必要不要到醫院，陪病探病也要大為減少，也呼籲公職人員、民意代表能夠帶頭以身作則，配合防疫措施，不跑攤並不失禮，相信在防疫期間，民眾都會諒解，以減少防疫破口。

針對非法外籍看護確診武漢肺炎引發相關討論，蘇貞昌表示，移工為台灣的經濟發展及民眾照護有很多貢獻，會照顧在台努力貢獻的移工，雖然不希望有非法移工，但若因非法就等於無法受到照顧，這樣對移工朋友也不好。

蘇貞昌指出，現在正是防疫疫情緊急時刻，移民署、警察及醫院也對移工的健康非常注意，希望移工朋友對台灣有信心。（編輯：郭無患）1090302