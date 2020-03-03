投票年齡若下修至18歲 江啟臣：國民黨非改不可

國民黨主席補選7日將投票，黨主席補選候選人、立委江啟臣（左2）3日在前立委謝國樑（右2）陪同下前往基隆市議會，拜會同黨籍基隆市議長蔡旺璉（左）等人，尋求支持。中央社記者王朝鈺攝 109年3月3日

（中央社記者王朝鈺基隆市3日電）國民黨主席候選人、立法委員江啟臣今天說，若投票年齡下修到18歲，大概增加80萬名首投族，2022年縣市首長選舉是否會選擇國民黨，黨非改革不可。

國民黨主席補選將於7日投票，江啟臣今天在前立法委員謝國樑陪同下前往基隆市議會，拜會同為國民黨籍的基隆市議會議長蔡旺璉及黨籍議員尋求支持。

江啟臣說，今年選舉國民黨「滿手的好牌打到變滿地找牙」，會贏的賭到輸了，2016年和2020年2次總統敗選，檢討起來很多原因類似。

江啟臣表示，自己感覺基層向心力很強，但最後為何輸了，講白點是高層出了問題，高層如果可以團結，提名和決策過程、程序與內容能貼近、反映民意，能有制度不要讓人覺得自私，國民黨還大有可為，不要說中間選民，連有些藍營支持者也看不下去。

他表示，2022年縣市長選舉，國民黨將面臨更大挑戰，若投票年齡下降到18歲，現在的16歲民眾，2年過後可以投票，大概會增加80萬人擁有投票權，這80萬名首投族會不會投國民黨？

江啟臣說，黨內40歲以下的黨員才9000多名，這也是為何黨非改不可，要讓社會更有感，不是只有「年輕化」3個字簡單帶過，而是要如何讓這個百年政黨重新與社會對話。

他表示，國民黨要有現代化工程，就好像百年公司需要注入活水、創新，才能讓它重新動起來，「老」不是不好，而是如何讓外界覺得老黨、老品牌能拿出經典東西，讓不同世代都很喜歡，國民黨絕對有經典主張和論述能讓大家可以接受，再搭配創新的作法，「國民黨到了要好好創新加入新的活水的時候了」。（編輯：李錫璋）1090303