楊翠與家人辦繼承遭志工惡言 台中地院：加強訓練

（中央社記者蘇木春台中3日電）促進轉型正義委員會代理主委楊翠與家人昨天到法院辦理遺產繼承，卻遭志工惡言以對，她感嘆「讓剛失去父親的我們，感到說不出的難過」；台中地院表示，將加強志工教育訓練。

楊翠的父親楊建，為台灣文學作家楊逵的次子，於2月3日辭世，楊翠與姊妹討論後決定將父親留下的遺產放棄繼承，讓照顧母親的弟弟做為唯一繼承人，全家人昨天下午到台中地院辦理繼承程序，卻因作業程序問題與協助的志工發生溝通問題。

楊翠昨天晚間在臉書（Facebook）貼文表示，前往辦理作業時，遭志工兇了快10分鐘，對方要求在文件上填寫父親的死亡時間，他們未找到填寫的欄位，志工便很大聲說「寫在這邊，這邊」，並拿鉛筆用力敲打紙頁邊緣空白處，並說「連這個也不知道」，楊翠認為地院聯合服務中心態度惡劣，「讓剛剛失去父親的我們，感到說不出的難過」。

楊翠說，已經失去親人，又被惡言以對。「我是在這種情形下，感受當年白色恐怖受難者家屬的萬分之一傷痛」，即使是如此相信這個世界善意的人，也不禁感到難過。

台中地院行政庭長林源森表示，經了解協助作業的70歲張姓女志工，擔任司法志工已逾20年，可能因在場的楊翠等人較多、文件繁多，口氣才會較急促，對於志工敲筆與態度不佳等不當行為，將加強志工的教育訓練，避免類似狀況再發生。（編輯：謝雅竹）1090303