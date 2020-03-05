因應武漢肺炎疫情 總統接見訪賓拱手不握手

總統蔡英文（右）5日上午在總統府接見美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）（左），向莫健拱手致意。中央社記者鄭傑文攝 109年3月5日

（中央社記者溫貴香台北5日電）總統蔡英文今天接見美國在台協會（AIT）主席莫健並表示，為了因應武漢肺炎疫情發展，最近到總統府拜訪的賓客，也都入境隨俗，拱手不握手。

蔡總統上午在總統府接見AIT主席莫健（James Moriarty），除了臉書同步直播外，總統接見後在臉書發文表示，非常歡迎美國在台協會莫健主席再次來訪，台灣和美國共享民主自由的價值，也是雙方在印太區域捍衛民主的堅實盟友。

總統說，今年，台灣在自由之家 （Freedom House）發布的全球自由度調查報告中，持續名列「自由國家」，評比的總分在亞洲排名第二，會繼續跟國際社會分享台灣的民主經驗，為世界貢獻己力。

她進一步表示，藉著今天的場合，要感謝美國國務院發布聲明，譴責國際民航組織（ICAO）封鎖支持台灣的社群帳號，打壓言論自由，也肯定台灣在跨國公衛議題上的專業。我們相信，每個人都應該享有健康權及言論自由。這些共享價值，也是台美堅實夥伴關係的根基。

文末，總統詢問大家是否發現臉書的照片中哪裡不太一樣。接著，總統說，為了因應武漢肺炎疫情發展，最近到總統府拜訪的賓客，也都入境隨俗，拱手不握手。（編輯：林興盟）1090305