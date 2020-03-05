國防安全研究院召開董事會 林成蔚接任執行長

（中央社記者游凱翔、溫貴香台北5日電）前國安會諮詢委員林成蔚今天正式就任國防安全研究院執行長。由於外傳林成蔚可能接任駐日代表，黨政人士表示，林成蔚當初從日本回台，主要考量照顧年邁母親，對於這項傳聞，林成蔚私下向友人表示「無此事」。

國防部智庫、財團法人國防安全研究院成立於民國107年5月，當時總統蔡英文出席揭牌典禮時，曾提出三個期許，分別是「協助政府掌握戰略情勢變化」、「廣納戰略研究人才」及「成為對外交流互動及合作的平台」。

知情人士接受中央社訪問表示，國防院上午召開董事會後，執行長一職由林成蔚接任，人令已正式生效。

他指出，國防院成立以來的相關研究內容包括國際關係、政治，被認為與台灣其他智庫的研究取向重疊，因此未來將聚焦國際、兩岸及台灣的軍事議題，而林成蔚在國安會，不僅擁有軍事人脈，與日本關係也相當良好，未來擔任執行長後，將主導國防院整體研究方向。

由於外傳林成蔚是接任駐日代表的人選，黨政人士今天表示，林成蔚當初從日本回台接任國安會諮詢委員一職，主要就是考量能照顧與陪伴年邁的母親；對於接任駐日代表傳聞，林成蔚私下向友人表示「無此事」。

民進黨前國際事務部主任、立委羅致政受訪表示，林成蔚的日文、英文能力俱佳，日本各界人脈豐沛，國安會諮詢委員的歷練，加上林成蔚不只是學者、實務經驗豐富，可讓國防安全研究院走向比較務實路線。

羅致政進一步指出，林成蔚出任國防安全研究院執行長，如果是階段性人事安排這是好的，如果一直擺在這個位置就有點可惜，因為民進黨內的國安人才有限，對於這種理論與實務兼具的人才，應該到第一線承擔更大的位置，退居第二線智庫有點可惜。

至於何謂第一線，羅致政認為，包括國防部、外交部等政務職缺多多歷練，都是不錯的選項。（編輯：林興盟）1090305