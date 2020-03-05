讚陳時中防疫好表現 羅明才：你說的我都支持

（中央社記者王揚宇台北5日電）衛生福利部長陳時中的防疫表現受肯定，國民黨立委羅明才今天在立法院質詢時說，陳時中把自己的生死置於度外，對於陳時中講的，他都會支持，更直言「你的預算我全部支持」。

行政院會2月27日通過因應武漢肺炎的特別預算，共編列新台幣600億元，其中以經濟部編列204.9億元最多；經費來源以移用前年度累計的歲計賸餘300億元，並舉債300億元支應。特別預算待立法院審議通過後執行。

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會聯席會議今天審查「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」。

羅明才質詢時，稱讚陳時中的防疫表現，也說陳時中現在有高民調、是英雄，「你講的我都支持，我感佩你在第一線，把自己的生死置於度外。」

陳時中說，「沒有，我以保護自己為優先」，他得先保護好自己，才能去保護別人。

羅明才也說，希望各部會上緊發條，做最好的防疫措施，至於陳時中的部分，「你的預算我全部支持，因為我覺得你應該不會亂搞、亂花」，並問陳時中預算夠不夠用。陳時中指出，要看疫情長短而定。

羅明才追問：「目前編的預算是短的、還是長的」；陳時中說，「我想是短的」，因為如果新台幣600億元還要加上復甦，這樣前段防疫預算是稍嫌短一點，但特別條例中有規定費用可以留用，如果疫情拉長，振興的費用可能會往前挪。（編輯：謝佳珍）1090305