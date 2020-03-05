修法放寬養子女獲原民身分 立院決議維持原條文

（中央社記者張雄風台北5日電）立委提案修法放寬認養父母只需其中一人具原住民身分，其收養子女也能取得原住民身分，經委員會討論後決議此提案維持原條文，其他案則交付朝野協商。

立法院內政委員會今天邀請原住民族委員會進行業務報告並備詢。國民黨立委鄭天財等17人提出修正草案，為配合民法、修正實務操作現況等，提出原住民身分法部分條文修正草案。其中第5條修正，放寬到僅養父母一人具原住民身分，或原住民單獨收養者，即有取得身分的機會。

依原住民身分法現行規定，養父母同具原住民身分且共同收養時，養子女才能取得原住民身分；排除單身原住民收養的漢人子女取得原民身分。

鄭天財表示，因為現在單親收養子女愈來愈多，另外對於原住民父母已不在世的被收養子女，之前也並未發文要求檢具證明原住民身分文件，就強制喪失身分，才會提出修法。

民進黨立委管碧玲認為，平埔族正名運動推動多年，但平埔族加入原民的法條都尚未提出，反而讓漢人比原住民更有取得原住民身分的機會；另外非原住民的小孩，被收養後可以取得原住民的身分，也可以再繼續往下收養非原住民的小孩，會造成原住民的血統稀釋；另應考量是否會面臨道德風險，以此取得原住民的土地等相關利益。

原民會主委夷將．拔路兒（Icyang．Parod）指出，原住民身分不僅是個人對其身分主觀認同表彰，更是請求國家提供相應行政措施的資格條件，對原住民族權益維護影響非常大。

夷將．拔路兒表示，原住民身分法所採取的身分認定原則是「血統主義兼採認同主義」，即便當事人具有原住民血統，也須符合相關認同要件才能取得原住民身分，不具原住民血統者取得原住民身分應屬例外規範，法制上應採從嚴規定，對不具原住民血統者再行放寬取得身分要件是否適當，應再審酌。

經委員會討論後，會議主席宣布，第5條維持原條文，其餘各提案內容合併送朝野協商。夷將．拔路兒表示，尊重委員會決定。（編輯：管中維）1090305