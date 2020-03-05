因應武漢肺炎 內政部編修社區管理維護指引

內政部5日發布新聞稿指出，因應疫情變化，內政部配合中央流行疫情指揮中心指示已編修「嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）因應指引：社區管理維護」。（內政部提供）

（中央社記者王承中台北5日電）內政部今天表示，配合疫情指揮中心編修「武漢肺炎因應指引：社區管理維護」，建議暫停開放社區室內公共區域，舉辦集會活動需進行風險評估，需考量通風性及是否有應變計畫，慢性病、孕婦等高風險者應避免參加。

內政部今天發布新聞稿指出，因應疫情變化，內政部配合中央流行疫情指揮中心指示已編修「嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）因應指引：社區管理維護」。

內政部表示，社區管理維護指引針對住戶及管理人員、社區環境衛生、社區集會活動防疫措施等提出建議，包括觸碰電梯按鈕或公共區域門把應勤加洗手；注意咳嗽禮節，密閉空間盡量避免交談；公共空間定時清潔並配置口罩及乾洗手等防護用品；建議暫停開放社區室內兒童遊戲室、多功能活動空間等公共區域。

內政部指出，社區若要舉辦集會活動，必須先評估必要性，若沒必要就儘量不要辦，如果真的有舉辦必要，就必須進行風險評估，像是對相關參與人員的掌握，包含掌握其旅遊史、接觸史，掌握越清楚，問題就越少，而有慢性病史、孕婦等高風險者，則應避免參加社區集會活動。

內政部表示，集會活動舉辦地點必須考量通風性，像是維持距離1公尺以上、越通風越好，以及是否有應變計畫、是否有適當隔離場所、是否有醫療人員可以跟衛生單位聯繫等，做好這些準備，才能讓活動更安全。

內政部說，目前疫情發展，一般大眾社區感染風險相對較低，不建議所有參加集會活動的住戶與社區服務人員全面配戴口罩，但若住戶從事可能經常直接面對面接觸出現呼吸道症狀患者，或是須在人潮眾多的密閉場所工作者，則建議配戴口罩。

內政部指出，依公寓大廈管理條例規定，各社區每年至少應召開1次定期的區分所有權人會議，社區若因應疫情延期召開，內政部昨天也已函示，得暫不處罰，但等疫情趨緩後，仍應於今年底前擇期召開。

內政部提醒民眾，勤洗手、有呼吸道症狀戴口罩、注意咳嗽禮節及生病在家休息，是社區防疫的基本原則，由於疫情持續變化，各項防疫工作也請隨時依中央流行疫情指揮中心公布的防疫措施調整。（編輯：蘇志宗）1090305