駐義代表投書：義大利對台停航或隔離是過度措施

（中央社記者黃雅詩羅馬5日專電）義大利「新聞報」（La Stampa）日前刊登駐義代表李新穎投書，文中指出義大利政府中斷台義直航，並要求台灣人入境義大利需隔離14天，是「過度反應措施」，希望義國政府重新審視這些決定。

李新穎在刊登於2日的這篇投書指出，他支持義國政府為了保護公民健康的行動，但他認為義國政府應正確理解台灣的衛生安全條件，對台灣採取停航、入境隔離，不會幫助義大利防疫。

李新穎強調，台灣已建立全國完整防疫機制，包括電子化疫情監測、嚴格邊境檢疫、完整社區防疫等。台灣擁有先進醫療，以及充分的防疫物資和防疫宣導，每年進行防疫演練，且中央、地方政府與民間都齊心合力防疫。

李新穎說，台灣在對抗流行病方面擁有豐富經驗，過去60多年來，台灣陸續對抗過霍亂、瘧疾、天花及肺結核等傳染病疫情，已逐步建立完整防疫機制並累積豐富防疫經驗，在2003年爆發SARS（嚴重急性呼吸道症候群）疫情之後，更加改善防疫工作的每個環節。

文中也提及，台灣正積極努力以阻止傳染病湧入，以全球疫情來說，台灣是相對較少發生傳染病疫情的國家，台灣早已建立「入出境旅客的健康監視與管制」及「完備國內疫情監控體系」，藉以防止外來傳染病入侵，這次疫情大約在去年12月底爆發，台灣在今年1月初就已啟動專家會議及境外阻截病毒入境等措施。

此外，台灣的醫療服務在國際上獲得廣泛認可，台灣防疫成效優於許多先進國家，此次2019年冠狀病毒疾病全球擴散，美國約翰霍普金斯大學傳統科學與工程中心（CSSE）先前曾發布一份疫情預測圖，預估擴散風險最高的國家是泰國，台灣排名第2。結果台灣目前本土案例數遠比許多先進國家少，顯見台灣防疫成效。

李新穎也指出，台灣醫療水準獲國際肯定，根據全球資料庫網站Numbeo的資訊，2020醫療保健指數（Health Care Index）排名，台灣以86.71分排名第一，韓國及日本分別以81.97分及81.14分排名第2及第3。

他說，相信義大利將克服現在的艱難時刻，希望局勢可以很快恢復正常，包括台義兩國之間也可以儘速恢復直航。（編輯：陳惠珍）1090306