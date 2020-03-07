修法取消鄉鎮市長選舉 朝野立委不同調

（中央社記者王揚宇台北7日電）民進黨立委鄭運鵬等人提案修正地方制度法，取消鄉（鎮、市）級自治選舉，本案在立法院會處理時，國民黨團認為有高度爭議性，且現在應以防疫為重，提議退回程委會重提，最終未能夠付委審查。

鄭運鵬說，案子被國民黨拉下來時，他就在議場，因為考量行政院防疫需求優先，就沒有要求表決，引來不必要的衝突，但是他會繼續送案。

民進黨立委鄭運鵬、鍾佳濱、劉世芳等19人近日提出地方制度法部分條文修正草案，修法內容包括，取消鄉（鎮、市）級自治選舉等。提案說明指出，自民國85年底，前總統李登輝所召集的國家發展會議達成取消鄉（鎮、市）級自治選舉的共識，以達成縮減政府層級、提升行政效能為目的，並期藉以防止派系、黑金介入基層政治。歷經近20年努力，改革受到阻力，行政院提出修法，無法完成三讀，延宕至今。

本案昨天在立法院會報告事項處理時，國民黨立法院黨團提議將本案退回程序委員會重新提出；立法院長游錫堃詢問在場立委有無異議，無人表達異議，因此決議退回，最終未能夠付委審查。

國民黨立法院黨團總召林為洲受訪表示，地方制度法這樣的修法爭議性很大，而且現在正值防疫期間，他覺得不適合，而且「我們也沒有餘力處理這麼複雜且具爭議的法案。」

「不反對討論，但時機點不對！」林為洲說，國民黨團的態度是大家都可以討論，但在防疫期間，政府現在全力防疫，不宜來處理這件事情，而且這個法案牽動各地政治生態，有很大的變動，會有很大的爭議，應該等防疫告一段落再來好好處理。

對此鄭運鵬說，台灣六都人口占7成，資源超過7成，選舉層級卻最單純，非直轄市人口少、資源少，卻多了鄉鎮市級選舉，選鄉鎮市長，就跟著有鄉鎮市民代表會，基層政治的弊端跟著就多，以現代政府治理來說，完全不合理。

鄭運鵬指出，廢除鄉鎮市級選舉，不但是他在擔任第6、9屆立委任期開始的提案，也是民進黨行動綱領的第50條，這個理念至今尚未落實，卻也沒有落伍。這一屆很多新科立委、黨團注意到修憲的議題，對他來說，修憲高度複雜，廢除鄉鎮市級選舉是不用修憲就可以進行的改革，民進黨國會再度過半，是根本改革地方政府體質的時候了。

為何選在這時間點提此法案，提案人之一的鍾佳濱說，提案沒有所謂的時間點，而且這個會期不僅是法案會期，也是立法院第10屆的第一會期，而且在剛跨界、屆期不連續的狀況下，這個會期很多成案的法案，都是前幾屆沒有審完的法案。

鍾佳濱說，這項地方制度法的修法本意，是著眼於促使各縣市政府地位層級一致化，說是「全國各縣市六都化」也不為過；換言之，讓「鄉、鎮、市」改制為「區」，不啻是縣市政府比照六都層級的一個配套；在追求各地資源公平分配的長路上，「我們正在跨出重要的一步」，要說有什麼應注意的配套，或是需要改進的地方，都是大家可以一起討論的。（編輯：張均懋）1090307