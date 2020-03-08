三八婦女節 蘇貞昌感謝全國女性付出

（中央社記者顧荃台北8日電）今天是國際婦女節，行政院長蘇貞昌說，女性因傳統觀念，常承擔大部分照顧責任，防疫期間更可能加重女性照顧居家隔離者或小孩的工作，他向女性表達感謝。

蘇貞昌上午透過新聞稿，向所有堅守社會各崗位的女性表達感謝。他表示，國內現在正值嚴密防疫工作期間，特別感謝女性在職場、家庭中對健康及醫療等相關照顧工作付出的辛勞及貢獻，並祝全國女性同胞婦女節快樂，健康平安。

蘇貞昌指出，每個家庭成員都應一同肩負起家中的照顧工作，但女性常因社會傳統觀念，在扮演母親、媳婦及女兒的角色時承擔了大部分的責任，防疫期間更可能加重女性照顧居家隔離者或小孩的工作。

蘇貞昌說，此外，女性在職場上的參與投入支撐著各行業的發展，尤其在醫療領域的護理人員、治療師、照顧服務員及藥師等人力，仍以女性為多數，她們是面對這場疫情戰役的第一線人員，也是健康的守門員，應對她們表達感謝之意。

他表示，因應疫情的變化，政府同步協調國內業者增加防護衣、隔離衣產能，為醫護人員提供保護，並研議相關補貼措施，以作為防疫人員最強而有力的後盾。

蘇貞昌表示，近年女性在參與職場及決策層級比例已有明顯提升，但仍期許行政院所屬各機關，針對處於不利處境的婦女朋友，規劃權益精進措施，並強化女性培力工作，希望藉此縮減性別落差，確保不同性別者在各領域都平等享有參與社會、公共事務及取得資源的機會，使台灣最終能達到落實實質性別平等的友善社會，並發揮區域影響力，共同提升亞洲地區性別平權，將台灣經驗傳播至世界各國。

行政院性別平等處指出，女力的崛起及優秀表現已在社會上各領域嶄露頭角，如第10屆立法委員女性立委占立法院總席次的41.59%，參照國際組織「各國議會聯盟」（IPU）的統計數據，女性國會議員比例已是亞洲之冠，全球排名第16名，名次已超越男女平權普及的瑞士。

性平處說，且近年因婦女保障名額制度而當選的人數呈現下降趨勢，顯示女性逐漸可不再依靠保障制度而獲得民意代表職位，在政治領域發揮影響力。

性平處表示，女性在政府機關、學校、事業機構擔任參與決策人數近年來也逐漸提升，女性主管比率已近43%；108年35歲至39歲女性勞動參與率更首次突破8成，創下歷史新高。此外，男女薪資落差也逐年下降，10年前女性須多工作66天才能與男性達到總薪資相同，至108年已減少為52天。（編輯：楊凱翔）1090308