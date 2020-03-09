徐國勇：酒駕零容忍 酒測次數沒有減少

（中央社記者顧荃台北9日電）內政部5日宣布暫緩全國性酒測，引發議論。內政部長徐國勇今天表示，政府酒駕零容忍的態度沒有改變，酒測的次數沒有減少。

徐國勇上午列席立法院內政委員會報告業務概況並備質詢。

徐國勇受訪時表示，他再次強調，對酒測的態度沒有改變、酒駕零容忍也沒有改變，警察非常辛苦，為了防止酒駕，酒測的次數沒有減少；武漢肺炎疫情可能歐洲會非常嚴重，為了避免影響台灣，實施酒測時都是用最嚴格的標準。

徐國勇說，為了防止疫情擴散，政府都有準備分區、分流、異地辦公相關措施；外界聚焦到底是不是全國性酒測、要不要實施等，都不是重點，主要是做到酒測次數不要減少、酒駕零容忍、防疫零空隙等，才是重點。

徐國勇說，警察從非洲豬瘟防疫、選舉、春節一直到武漢肺炎疫情，都非常忙碌，全體投入。日前一位居家檢疫的民眾趴趴走，從基隆跑到高雄，警察沿路一直追，為了追一個居家檢疫，浪費多少警力，呼籲居家檢疫的民眾不要趴趴走。

他表示，警察也是人，需要休息，要給警察一些彈性，人力部署才能有縱深，應該給警察鼓勵、掌聲。2月12日警政署已經針對全國性酒測發文，將近一個月來，酒測沒有減少次數，也沒有放鬆，績效很好。（編輯：趙蔚蘭）1090309