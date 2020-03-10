武漢肺炎防疫宣傳 林鶴明：號召辣台派打國際賽

（中央社記者葉素萍台北10日電）民進黨副秘書長林鶴明今天說，武漢肺炎讓台灣必須面對中國的大外宣，「台灣的故事要自己說，不要讓別人幫我們說」，接下來需要更多的辣台派投入，一起打國際賽。

總統蔡英文的Twitter追蹤人數，已突破80萬人；她日前提到，「歡迎更多有推特帳號的台灣朋友追蹤我，我們一起幫台灣說故事。」

主責蔡總統的網路社群經營的林鶴明今天受訪指出，「今年很簡單，咱們要打國際賽」，武漢肺炎更讓台灣必須面對中國的大外宣，「台灣的故事要自己說，不要讓別人幫我們說。」

林鶴明說，行政部門也已經奮鬥一段時間了，接下來需要更多的辣台派投入，重點在於，更多台灣人可以利用社群，讓海外的網友了解台灣在防疫上的作為和成效。

蔡總統從2017年1月15日開始啟用推特，使用至今超過80萬人次追蹤。追蹤者遍及世界各地，其中日本是蔡總統推特中最多的海外用戶，日本網友互動也最踴躍；蔡總統去年針對日本天皇即位的推文按讚數高達11.9萬，蔡總統也曾透過推特與日本首相安倍互動，展現兩國友好。

台灣推特使用者近年快速增加，是2018年亞洲使用人數成長最快速的國家。自2019年中開始，由於各國推友透過蔡總統推特關注台灣大選動向，追蹤人數成長快速，半年多的時間就從50萬追蹤數成長到突破80萬。

武漢肺炎爆發後，蔡總統透過推特宣傳台灣參與世界衛生組織的重要性，並透過英文影片分享台灣第一線防疫經驗與成效。

國際主流外媒及亞洲地區的媒體工作者，常以蔡總統在推特上發表的內容作為國際報導書寫素材。

蔡總統幕僚舉例，泰國媒體Workpoint News8日就擷取蔡總統推特官方帳號發布的影片，介紹台灣防疫措施，讓台灣的口罩實名制系統在泰國爆紅。

另外，邦交國元首、駐台使節、美日及友好各國國會議員、各國研究機構及智庫學者也都是蔡總統推特的重要追蹤者。

蔡總統幕僚表示，去年中國外交官員紛紛啟用推特，許多中國駐外人員更開始追蹤蔡英文總統，顯然對岸觀察到數位外交的重要性。推特外交（Twiplomacy）更成為社群上討論的關鍵字，推特已成為各國政要喜愛使用的訊息發送平台。（編輯：黃國倫）1090310