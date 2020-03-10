外交部：將寄出近2000片口罩 助外派人員防疫

（中央社記者陳韻聿台北10日電）武漢肺炎疫情全球延燒，外交部今天表示，近日將寄出1559片口罩給部分駐外人員及眷屬，另將寄發335片兒童口罩，以滿足外派人員防疫需求。

外交部發言人歐江安今天上午在例行記者會回覆媒體提問表示，根據中央流行疫情指揮中心的疫情警示，只要是一、二、三級旅遊警示的國家，外交部2月22日經指揮中心同意已開始配發口罩，與駐地民眾有直接接觸的第一線駐外人員的配給額度為一天一片，目前外交部已寄發首批460片口罩。

歐江安說明，首批口罩是供給派駐日本、新加坡、香港、澳門、韓國、義大利和教廷的第一線同仁。

此外，歐江安說，配合旅遊警示升級，疫情指揮中心6日已同意外交部請求，為派駐法國、德國和西班牙的人員追加成人口罩，共計530片，外交部已收到。

歐江安表示，外交部持續調查駐外人員防疫需求，經初步統整調查結果，近日再向疫情指揮中心追加1029片成人口罩，這部分已納入員工眷屬需求。歐江安說，外交部自疫情指揮中心收到口罩後，即會盡快寄出。

此外，為滿足駐外人員年幼孩童防疫需求，外交部還將寄出335片兒童口罩。（編輯：張良知）1090310