蘇貞昌再表態同意促轉會延長 依法來做

（中央社記者王揚宇、陳俊華10日台北電）促進轉型正義委員會任務將在今年5月到期，行政院長蘇貞昌今天說，因為2年沒辦法完成促轉工作，他會依據促轉條例，當促轉會報上來時，「我會同意再延長」，若之後要再延長，也會依法來做。

立法院會今天繼續進行施政總質詢。民進黨立委范雲質詢，未來4年若蘇貞昌續任行政院長，在施政目標中「轉型正義排在第幾？」

蘇貞昌說，很難說排第幾名，他一輩子都在為民主自由努力，感謝前輩犧牲，他才能站在國會殿堂為人民做事，要讓未來世代有更寬廣空間，不讓民主自由被犧牲、國家被併吞，都要繼續努力，現在防疫第一，「很難說哪個先、哪個後，但始終不放棄」。

范雲指出，促轉會委員的男女比例不符促轉條例規定，男性委員太少，而促轉會仍是由楊翠代理主委，是否有口袋人選。

蘇貞昌表示，過去幾十年國民黨統治的不公不義，要用2年時間翻轉實屬困難，促轉會成立後，「也有一些犯錯、不應該的事」，雖然性別比例不符合，但現在主委是女生；因為2年沒辦法完成促轉工作，他會依據促轉條例，當促轉會報上來時，「我會同意再延長」。

民進黨立委賴品妤詢問，促轉會若真的延長一年，時間也不一定夠用，是否可以延長更長。

蘇貞昌說，國民黨威權統治時期的不公不義，是全世界最長的，好不容易台灣經過政黨輪替與台灣人民一代一代努力，終於有了促轉條例，規定要做的工作，但要用短短的2年來翻轉幾10年，其實有其困難，雖然期限快到，但他表示過，會依據促轉條例規定，在促轉會報上來後，他同意延長。

蘇貞昌也說，促轉條例規定，延長就是一年但不限次數，而總統蔡英文在2月28日當天公開宣示，只要促轉工作還沒完成，就有繼續存在的必要，「我們會依據這樣來做」，也會依法來做，延長後如果有需要，當然再繼續依促轉條例規定，還可以繼續延長。

賴品妤問，根據促進轉型正義條例第6條規定的財產歸還，之前有做過很多討論，但相關細節還沒訂出來，這有2個方向，一種是立專法，另一種是修正戒嚴時期人民受損權利回復條例，促轉會目前決定往哪裡走。

促轉會代理主委楊翠說，關於在戒嚴時期財產收奪部分可分為3個部分，不當黨產由黨產會處理，至於用各種行政不法所收取的這要研議，另外，根據促轉條例第6條處理的，主要是針對不法刑事判決的沒收財產，而促轉會在研究國外立法例下，目前政策方向朝向立專法方向去做，研擬法案的初稿。（編輯：郭萍英）1090310