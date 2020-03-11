吳新興：14名台商僑胞確診武漢肺炎

（中央社記者郭建伸台北11日電）僑委會委員長吳新興今天在立法院表示，武漢肺炎疫情爆發後，外館都密切與僑界保持聯繫，統計截至今天，約有14名僑胞及台商確診，並分散不同國家，包含美國、歐洲都有，遍佈6、7個國家。

立法院外交及國防委員會今天邀請僑務委員會委員長吳新興報告業務概況，吳新興在會前受訪談及僑界如何因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）。

吳新興表示，武漢肺炎疫情爆發後，外館都密切與僑界保持聯繫，統計截至今天，約有14位僑胞及台商確診，並分散不同國家，包含美國、歐洲都有，遍佈6、7個國家。

他指出，據僑委會了解，歐美國家因沒有戴口罩習慣，確實缺乏口罩，但目前還沒有僑界希望國內提供口罩給全球僑胞，將密切注意後續狀況。

談及義大利疫情，吳新興說，義大利威尼斯及米蘭有軟性封城，米蘭有很多台灣女性嫁過去，也有部分留學生及台商；我方在義大利的外館及僑委會的急難救助協會都會關心僑界。

由於民進黨立委林俊憲擬提案修全民健康保險法「黃安條款」，媒體詢問吳新興，是否會影響僑胞，僑界是否有所反映。

吳新興說，事情已經一個多星期，僑界有不同看法，民主國家贊成、反對都有，僑委會將蒐集意見給衛生福利部，作為未來施政參考。（編輯：郭萍英）1090311