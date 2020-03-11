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陳冠榮質疑政治追殺 監委：查高雄氣爆善款

最新更新：2020/03/11 16:16
罷韓提案法定領銜人陳冠榮（中）11日被監委約談，他親自赴監察院針對「八一石化氣爆事件民間款專戶」進行說明，並接受媒體聯訪。中央社記者王騰毅攝 109年3月11日
罷韓提案法定領銜人陳冠榮（中）11日被監委約談，他親自赴監察院針對「八一石化氣爆事件民間款專戶」進行說明，並接受媒體聯訪。中央社記者王騰毅攝 109年3月11日

（中央社記者游凱翔台北11日電）罷韓提案法定領銜人、高雄氣爆罹難者家屬自救會長陳冠榮今天質疑監察委員李月德等人的約詢是政治追殺。李月德說，他以前並不認識陳冠榮，因許多民眾陳情指控善款亂用，監委想了解善款處理情況。

李月德等人下午針對「八一石化氣爆事件民間捐款專戶」約詢陳冠榮，陳冠榮會前受訪表示，罷免韓國瑜，他會堅持下去；高雄氣爆的善款正正當當，因為他將父親、高雄市前鎮區前竹東里長陳進發的名號背在身上，絕對不會辜負父親在氣爆時的犧牲，為捍衛父親及自己的名譽，會在善款路上一直堅持。

陳冠榮表示，韓國瑜認為透過訴訟、惡意追殺、監院抹黑可以讓他知難而退，但韓國瑜可能不太認識高雄人，因為高雄人個性是吃軟不吃硬，永遠堅持對的事。

媒體詢問，是否認為遭政治追殺。陳冠榮說，「一定啊」，因為光看監委名單就很清楚，這些監委清一色都是前總統馬英九任命，很清楚是政治追殺。每逢選舉，高雄氣爆議題就會成為攻防焦點，韓國瑜當選一年多，沒有釐清氣爆議題，卻利用監察委員進行政治追殺。

李月德透過電話接受媒體訪問表示，他今天才知道陳冠榮是罷韓提案領銜人，以前並不認識。高雄氣爆善款並非公款，很多民眾陳情指控善款亂用，監委想了解善款處理情況，且這個案子過去早已立案調查，並非最近才開始調查。

是否陳冠榮遞交罷韓連署書後才約談。李月德表示，不清楚為何有這樣的聯想，約談通知2月18日已送出。（編輯：謝佳珍）1090311

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