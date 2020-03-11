立委關切僑胞健保問題 吳新興：會反映僑界心聲

（中央社記者郭建伸台北11日電）全民健康保險法是否增修「黃安條款」引發關注。民進黨立委羅致政今天在立法院指出，投保健保的僑胞及眷屬約318萬人，詢問僑委會修法立場。僑委會委員長吳新興表示，將讓衛福部了解僑界心聲，強調沒有立場。

立法院外交及國防委員會今天邀請僑務委員會委員長吳新興報告業務概況並備詢。

民進黨立委羅致政質詢時問吳新興，投保台灣健保的僑胞約有多少？吳新興表示，健保局沒有這類統計。

不過，羅致政說，根據資料顯示，大多僑胞屬於有台灣戶籍、沒有繳稅，長期不在台灣，人數約230萬人、眷屬88萬人，合計約318萬人，佔台灣人口1/7。

羅致政指出，修法涉及公平性，他不喜歡用黃安條款字眼，因為不是每個人都跟藝人黃安一樣，但如何讓健保公平合理且永續是關鍵，詢問僑委會對修健保法的立場。

吳新興說，海外僑胞長久以來支持國家，大家都看得到且感同身受，但主政單位是衛福部，且是立委提案修法，僑委會予以尊重；僑委會將蒐集僑胞意見，讓衛福部了解僑胞心聲；一旦政府跟衛福部有明確政策，將與海外僑胞溝通。

僑胞出身的國民黨立委溫玉霞質詢指出，她有向僑胞做問卷調查，並彙整大家意見，有90%的僑胞反對修法將僑胞每月健保費，從現行新台幣749元調高到8500元。

溫玉霞說，許多僑胞其實很理性，沒有反對修法，但要告訴他們調整的原因，而非一竿子打翻一船人；僑委會委員長做為僑胞的大家長，應該將僑界意見如實反映給衛福部。（編輯：蘇龍麒）1090311