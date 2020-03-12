世衛宣布武漢肺炎大流行 江啟臣籲讓台灣參與

（中央社記者余祥台12北日電）世界衛生組織（WHO）宣布武漢肺炎成為全球大流行，美方更批中國隱匿疫情。國民黨主席江啟臣今天表示，中國是否掩蓋疫情，要請WHO向世界說明；病毒沒有國界，要讓防疫沒有漏洞，台灣的參與非常重要。

今天是國父孫中山逝世95周年紀念日，江啟臣今天上午率黨務主管、中常委至國父紀念館獻花致敬。

在全球超過110國出現武漢肺炎病例後，世界衛生組織秘書長譚德塞11日宣布疫情已成為全球「大流行」。美國白宮國家安全顧問歐布萊恩（Robert C. O’Brien）更批中國隱匿疫情，導致各國晚了2個月才開始防疫。

江啟臣表示，資訊透明化很重要，台灣目前還無法參與世界衛生大會（WHA）、 世界衛生組織（WHO）會議，所以在資訊取得上有很大落差；到底（中國）有沒有掩蓋，如果連世衛都不知道，那沒有參與的就更不清楚，要請世衛公開透明向世界說明。

江啟臣說，世衛是聯合國底下的功能性組織，很遺憾無法參與其中，他再次呼籲聯合國體系的5大常任理事國，讓全世界人民都能夠受到保障，畢竟病毒沒有國界，要達成防疫沒有漏洞，台灣的參與非常重要。

在兩岸論述方面，江啟臣說，過去一段時間九二共識的模糊、彈性空間一再受到壓縮，這不是國民黨單方面的問題，還有對岸造成九二共識在國內的誤解。

江啟臣說，國民黨正在進行改革，兩岸論述會是黨內改革委員會的討論重點，將讓黨內同志與外部意見凝聚共識，等到有共識後再對外說明；現階段的兩岸論述，包括國民黨過去追求兩岸和平、擱置主權政治爭議、解決兩岸人民問題、展開功能性交流等基本主張沒有改變。

前總統馬英九上午也至國父紀念館致敬，他受訪時表示，九二共識目前為止還是國民黨的政綱，不是不能討論，各界都主張大陸應該正視中華民國的存在，但要怎麼正視，一中各表是最好的方式。

至於江啟臣曾稱中華民國是最好的定海神針，馬英九說，這也是一種看法，都尊重。

江啟臣因應罷韓危機，將跟高雄市長韓國瑜會面。媒體詢問，兩人是否規劃15日見面，江啟臣說，韓國瑜市政繁忙，會以配合韓國瑜為主，已經聯繫見面時間，還在做最後確認，兩人將討論黨中央、市政如何共同合作。另有很多中常委關心高雄沒有在地區域立委，如何進一步讓立委的服務擴及到高雄，也是討論重點。

在黨務主管人事方面，江啟臣表示，目前都在徵詢中，狀況還算順利，但總是要給對方時間考慮，一定會盡快公布。

媒體詢問，是否憂心中常委不聽話，江啟臣笑說，他們有很好的溝通，大家向心力都很強，一起努力改革黨務、爭取民眾支持。（編輯：張良知）1090312