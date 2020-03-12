補齊防疫網拼圖 朝野立委籲通過公衛師法

（中央社記者陳俊華台北12日電）跨黨派立委今天與台灣公共衛生學會共同呼籲，立法院應盡快完成公共衛生師法立法，讓公衛人才可以獲得國家專業證照，並提出「專師不專屬」理念，盼能補齊防疫網最後一塊拼圖。

民進黨立委劉建國、張廖萬堅、莊競程、國民黨立委張育美、台灣民眾黨立委蔡壁如、高虹安及時代力量立委陳椒華等跨黨派立委，上午與台灣公共衛生學會共同在立法院舉行記者會。

劉建國說，感謝跨黨派、跨委員會的立委支持，盼讓防疫網的最後一塊拼圖能補齊，盡快完成公共衛生師法立法；張廖萬堅表示，公衛師的任務很清楚，盼經過國家考試提升專業，從SARS到這次疫情可看出公衛師有深切重要性，全力支持立法。

張育美表示，公衛師法草案推出將近20年，都沒辦法通過，台灣的醫療網是即時、快速的，像營養師、社工師都有證照，只有公共衛生師還沒有國家考試證照，盼讓醫療更完整、預防醫學得到更好進展，國民黨全力支持。

蔡壁如說，「我是護理師，我支持公衛師法立法」，這次朝野立委一起站出來，希望大家能理解「專師不專屬」的立法理念，讓公衛師法立法成功，這是醫療體系失落的一角，希望能把這角補起來，且公衛師更能做環境與健康的長期追蹤，呼籲朝野支持公衛師立法。

高虹安表示，台灣的健保制度、醫師培訓都是全球數一數二，但歐美國家的公共衛生師制度都比台灣完善；很多學校都有公衛相關系所，卻因沒有公衛師認證考試、專業培訓，降低畢業生投入實務工作意願；立法後能確保投入職場的公衛師具有專業能力、維持職業水準，保障台灣公衛領域有好的發展。

陳椒華說，營養相關科系、醫師、牙醫師都有相關證照能考，只有公衛專業領域的畢業生沒有國家考試讓他們有個目標；這次武漢肺炎非常嚴重，但社區防疫都是靠里長、衛生局少數人力宣導，應讓公衛師專業人才有證照可以考，時代力量全力支持公衛師法立法。

台灣公共衛生學會理事長陳保中說，台灣要成為全球防疫大國，欠缺的不只有疫苗、藥物、快篩，重要的是人力，相關醫事人員要共同做好防疫工作，像這次疫情需要更多人力投入，就是好的時機，讓大家更能體會公衛師的重要性，這是需要專業、國家考試的認定。

台灣公共衛生學會前理事長邱弘毅表示，台灣有非常好的防疫體系，從醫療、護理、藥師到公衛，但公衛專業人員卻只能憑一股熱誠，在各大學願意念公衛的人越來越少，「因為看不到前景」；現在提出「專業不專屬」概念，任何人只要通過認證都能做公衛，例如衛生所長是醫師加公衛師，這就很好。（編輯：郭萍英）1090312