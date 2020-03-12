美友台力量發酵 約翰霍普金斯大學疫情圖正名台灣

（中央社記者陳韻聿台北12日電）美國約翰霍普金斯大學的武漢肺炎疫情圖已將台灣單獨列於中國疫區外，並正名為「台灣」。外交部今天說，除了駐美代表處要求大學更正，美國行政部門和國會友台人士的積極發聲也發揮作用。

約翰霍普金斯大學建立的武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）全球疫情地圖中，台灣在「確診國家和地區」一欄的顯示名稱原先一直是「台灣」，近日突然改成「台北及周邊地區」（Taipei and environs），後來一度改為「其他」（Other），最後在美東時間3月11日正名為「台灣」，且不再置於「中國」項下。

外交部發言人歐江安今天上午在外交部例行記者會回覆媒體提問時表示，外交部第一時間即責成駐美代表處立即向約翰霍普金斯大學表示關切、要求更正。

此外，歐江安說，友台的美國聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）、 共和黨首席眾議員麥考爾（Michael McCaul），以及台灣在美國行政部門與學術界的友人也對約翰霍普金斯大學疫情圖不當標示台灣表達關切，最終促成大學方面修正。

歐江安表示，外交部肯定約翰霍普金斯大學迅速修正對台灣的不當標示，也期待與大學方面進一步深化合作。外交部也感謝美國政府與國會友人對台灣的鼎力支持，期盼台美未來繼續攜手對抗武漢肺炎。

另外，東馬來西亞砂勞越州昨天再度對台灣解除入境限制，過去14天曾停留（含轉機）台灣的非馬國籍人士將不再遭拒入境。

歐江安今天說，經台灣方面積極溝通進洽，砂勞越州再度對台灣解除旅行限制，外交部對此正面發展表示歡迎，也肯定州政府依據全球疫情的實際發展，並立基於科學證據，滾動檢討入境政策。外交部也要呼籲台灣民眾入境時，配合砂勞越州政府防疫措施。（編輯：林淑媛）1090312