武漢肺炎防疫 公務員基礎訓練停課標準比照校園

（中央社記者王承中台北12日電）武漢肺炎疫情延燒，公務人員保障暨培訓委員會今天表示，108年高普考、地方特考錄取人員基礎訓練，規劃依原定訓練檔期辦理，但比照教育部發布的校園停課標準，1班有1位師生確診則該班停課，2位確診則全數停課。

公務人員保障暨培訓委員會今天在考試院院會報告，108年公務人員高普考試錄取人員基礎訓練，自去年11月25日起陸續開訓，108年特種考試地方政府公務人員考試錄取人員基礎訓練，也預定於4月27日起陸續開訓。

保訓會指出，基於基礎訓練為考試錄取人員取得任用資格的法定訓練，且須於報到後4個月內完成訓練，為維護初任人員身分取得的重大權益，保訓會規劃依原定訓練檔期辦理，為確保受訓期間的安全防護，比照教育部在2月20日發布的「校園因應嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）疫情停課標準」，律定高普考試及地方特考基礎訓練停班停課原則。

保訓會表示，1班如有1位師生被中央流行疫情指揮中心列為確定病例，則該班停課，有2位以上師生被指揮中心列為確定病例，則該訓練班所全數停課；停課的班級，採原班原地（以北、中、南部地區為原則）補足因停課致未能完成的剩餘課程，併至最近的下一梯次實施成績評量，若已無梯次，則另行新增辦理評量事宜。

保訓會指出，為避免受訓人員因群聚及相互交流而衍生感染的可能風險，也取消開（結）訓典禮及參訪活動，並錄製「訓練法規與實務」及「專題研討與實務」課程影片於各班播放，合堂課程部分，則採同步視訊或改採小班制分散座位方式辦理。

保訓會表示，自108年地方特考錄取人員基礎訓練起，取消行政程序法課程分班授課及專題研討課程跨班分組作業，以減少受訓人員接觸的機會。

在集中實務訓練方面，保訓會指出，108年地方特考錄取人員至遲應於4月上旬至實務訓練機關報到接受訓練，約8月上旬訓練期滿。考量疫情目前尚未趨緩，延期辦理恐無法於原定4個月的實務訓練期間內實施，因此本年度取消辦理本項考試集中實務訓練。

保訓會表示，有關性質特殊的高等及普通考試類科或特種考試錄取人員訓練，考量各訓練的內容及期間不一，保訓會也通函各機關，建議原則比照教育部停課標準及基礎訓練原班原地補足訓練的做法辦理。（編輯：楊玫寧）1090312