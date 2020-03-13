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愛達荷州議會通過決議文 支持台美洽簽自貿協定

最新更新：2020/03/13 09:26

（中央社記者周世惠舊金山12日專電）駐西雅圖辦事處今天表示，愛達荷州議會通過支持友台方案的決議文，重申雙方堅定的友好關係，並支持台美洽簽自由貿易協定。

愛達荷州參、眾議會分別於1月31日及3月11日通過支持台、美（愛達荷州）友好關係的法案。

駐西雅圖台北經濟文化辦事處表示，台灣於1984年與愛達荷州締結姊妹關係至今，為愛達荷州第2大出口市場，2018年出口至台灣的產值約6億7500萬美元（約新台幣200億元）。

決議文內容指出，台灣是美國農產品第7大出口市場、第11大貿易夥伴，雙邊緊密的投資關係，助美國創造超過1萬4000個就業機會。

愛達荷州根據第SJM107號聯合決議文堅定支持台美關係，這個決議文除了特別指出，2019年為台灣關係法立法40週年、2018年美國總統川普簽署台灣旅行法（Taiwan Travel Act）具有鼓勵雙邊高層交流的意義。愛達荷州的州議會也肯定台灣政府在人道援助、救災、反恐、打擊跨國犯罪等全球治理議題的貢獻，重申堅定友好的雙邊關係。

這項決議文並支持台灣加入國際組織、台美洽簽自由貿易協定及透過全球合作暨訓練架構（GCTF）繼續合作。（編輯：陳惠珍）1090313

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