政院版國土計畫法表決付委 綠：將訂時程限範圍

（中央社記者陳俊華、蘇龍麒台北13日電）行政院版國土計畫法今天在立法院會經過表決後順利付委；民進黨立法院黨團表示，委員會審查時會提出修正動議，明定延長的期限，「國家重大建設」也限縮在能源政策、文化、農業三領域。

行政院會2月20日通過國土計畫法部分條文修正草案，因應政府推動國家重大建設計畫的需要，增訂在「經行政院核定的國家重大建設計畫」情況下，得適時檢討變更各級國土計畫；縣市國土計畫的擬訂及審議作業、國土功能分區圖劃設作業，也從「2年」延長為「一定期限內完成」。

立法院會上午處理報告事項時，針對行政院版本的國土計畫法部分條文修正草案，國民黨團、時代力量黨團、民眾黨團都提議退回程序委員會重新提出，這是在野黨連續2週都提案，將這個案子退回程序委員會。

不過，民進黨團6日沒有表示異議，全案遭退回程委會，在10日程序委員會透過表決，又將這個案子重新排入今天院會的報告事項。院會上午處理時，民進黨團對於退回程序委員會表達異議，因此進行表決。

經過表決，反對將全案退回程序委員會的有58人、贊成者41人、棄權1人，贊成者少數，因此全案交付內政委員會審查。而國民黨立委也在發言台前舉標語，高喊「反對開後門、拒絕炒地皮」、「反對修惡國土法」等口號。

民進黨團幹事長鄭運鵬、書記長鍾佳濱上午在院會開始前，先舉行「國土計畫法時程將屆，必要延長；重大建設，正面表列」記者會。鄭運鵬說，草案中對「重大建設」的定義應該正面表列，行政院、民進黨團都是以最公開方式跟大家報告，願在審查過程與民間團體充分溝通。

內政委員會召委、民進黨立委管碧玲說，國土計畫法在105年三讀通過時，規定2年內要公告全國國土計畫、2年後直轄市、縣市政府也要提出並公告直轄市、縣市國土計畫，時間點就是今年5月1日；但到現在各縣市政府送到中央的國土計畫只有11個，還有8縣市沒送進來，馬上就有違法問題。

管碧玲說，4月30日前如果沒有修法把期限延長，未來送進來的國土計畫，都有適法性問題；未來修法如果有一個月冷凍期，草案就必須在3月底前送出委員會，才能符合適法性；因為時間太短、溝通時間不夠，才會讓反對黨、公民團體有疑慮。

管碧玲表示，政院提出修正草案「絕對不是偷渡」，黨團強烈要求修法過程中，政府要為國土計畫法站到第一線溝通。行政院版草案「授權太廣泛、太空白」，因此要限縮；有關時間延長部分，不會接受院版的「一定期限內」，這等於沒訂時間，黨團會在委員會審查時提出修正動議，要求「全國性延1年、地方性延2年」。

管碧玲表示，「經行政院核定的國家重大建設」也限縮在沒有國土保育疑慮、對土地友善的3個領域，包括新能源政策、文化領域、農業領域，正面表列就很明確，不會有破壞國土的疑慮。

鄭運鵬表示，政院版草案付委表決時，民進黨團會一致投票，讓政院版草案付委；國土計畫法是在國民黨執政時期通過，但現在還有些地方政府還沒提出計畫，因此要修改為明列時間、做必要延長，「必要的話會提出黨團版本」。（編輯：張良知）1090313