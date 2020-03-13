陳時中簡報台灣防疫現況 駐台使節肯定

（中央社台北13日電）外交部長吳釗燮今天邀衛生福利部長陳時中向駐台使節及代表說明台灣防範武漢肺炎相關工作成效，與會大使及代表對台灣抗疫成果表達高度肯定。

外交部會後透過新聞稿指出，陳時中在外交部舉行的「我國防疫現況簡報會」說，截至3月12日止，台灣共發現49起確診病例，其中本土26例（包含1例死亡）、境外移入23例，經3次採檢均為陰性的出院者20例。台灣在地理位置上鄰近中國，確診數在國際間排名約第39名，顯示台灣防疫工作成效顯著。

陳時中表示，雖然台灣並非世界衛生組織（WHO）觀察員，但台灣向來遵守國際衛生條例（IHR），並及時通報相關確診病例。台灣不僅善盡國際成員的應有責任，更超前部署，對不同情勢做好各項防疫規劃。台灣更樂願與國際社會分享台灣成功的防疫經驗。

陳時中在回應疫情發展評估時說，中國雖有最多的確診病例情資，但「中國講的話沒有人敢信，而WHO卻是什麼都不講」。他呼籲WHO應為防止新型冠狀病毒的全球大流行，負起更大的責任，讓各國明瞭邊境管理原則，以避免國家間產生誤會，不利國際防疫整體工作。

外交部表示，與會的各國使節及代表對於台灣面臨武漢肺炎蔓延仍能迅速採取有效的防疫行動、訂定完善而具彈性的配套措施，不分國籍協助需要者、與國際分享台灣的成功防疫經驗等均表示肯定。（編輯：蘇志宗）1090313