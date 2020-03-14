反對政院版國土計畫法 在野黨團提版本應戰

（中央社記者郭建伸台北14日電）國土計畫法爭議延燒，雖然民進黨團昨拋出正面表列重大建設、訂定具體延長時間，但仍引發在野黨團不滿。民眾黨團已提出修法草案，擬將年限延長1年；時代力量黨團也預告，下週將提版本力阻國土法修惡。

民進黨立法院黨團總召柯建銘昨天表示，黨團近日討論後，將於16日提出黨團版本；依據初步規劃，是將全國性國土計畫時間再延1年，縣市國土計畫延後2年，呼籲朝野理性面對解決問題。

行政院會2月20日通過國土計畫法部分條文修正草案，增訂在「經行政院核定的國家重大建設計畫」情況下，得適時檢討變更各級國土計畫，並將縣市國土計畫擬訂審議作業，從現行2年延長為「一定期限內完成」。

政院版草案出爐後，隨即引來在野黨及公民團體批評，質疑修正草案沒有明確定義何謂國家重大建設，恐成空白授權，縣市國土計畫檢討報告期限恐遙遙無期。

由於外界反彈政院版草案，在野黨團已連續2週提案，擬將國土計畫法退回程序委員會；不過立法院會昨天處理報告事項時，民進黨團對退回程序委員會表達異議，表決時以優勢人數反對，全案交付內政委員會審查。

民進黨立委管碧玲昨天說，不會接受政院版「一定期限內」字眼，黨團將要求全國性延1年、地方性延2年；至於「經行政院核定的國家重大建設」，也將正面表列新能源政策、文化領域、農業領域。

但時代力量立法院黨團總召邱顯智在臉書指出，政院版草案提出兩週後，民進黨立法院黨團發現苗頭不對，要替行政院找台階下，拋出正面表列提議，反而讓人更看不懂。

邱顯智指出，依照內政部的解釋，重大公共設施或公用事業，本來就包含能源，加上一個「新」字有何差別；文化與農業就更離奇，他實在想不到有什麼文化建設，需要大規模變更用地才能啟動，質疑是要蓋影城、歷史遊樂園，還是國家養雞場或挖人工湖養土虱。

邱顯智呼籲，行政院應該撤回爭議很大的「經行政院核定的國家重大建設計畫」條文字眼，純粹修正公告日期；時力黨團下週將提出修法版本，盡最大努力阻擋國土計畫法修惡。

台灣民眾黨立法院黨團也在臉書批評，民進黨雖正面表列三大領域，但行政院未來核示的「重大建設」即便都在這3個範圍內，也不保証必然符合環境正義。

民眾黨團提出修法版本，明定各縣市國土計畫公布實施及公告延長１年，並主張現行國土計畫法第十五條第三款，足以提供適時檢討機制，未來民眾黨立委張其祿也將在內政委員會提案，要求召開國土計畫法修正案公聽會。（編輯：紀淑芳）1090314