小英勝選黑色飛行外套19日起可預購 限時不限量

「勇敢台灣」品牌取得總統蔡英文連任競選辦公室授權，推出展現台灣勇敢精神的相關紀念產品，主打商品是蔡總統勝選當天身上穿的同款黑色飛行外套。（勇敢台灣設計團隊提供）中央社記者葉素萍傳真 109年3月15日

（中央社記者葉素萍台北15日電）總統蔡英文勝選當天穿的黑色飛行外套，受到很多支持者青睞，也想擁有一件；「勇敢台灣」品牌取得蔡英文連任競選辦公室授權，將在19日中午至26日中午開放預購，限時不限量。

勇敢台灣設計總監楊森今天指出，「勇敢台灣」品牌取得蔡英文連任競選辦公室授權，推出展現台灣勇敢精神的相關紀念產品，主打商品是蔡總統勝選當天身上穿的同款黑色飛行外套。

他說，除了飛行外套之外，也推出黑白兩色紀念T-shirt、飛行吊牌臂章組合、貼紙等相關產品，接著還有應援毛巾、三隻小豬撲滿正在製作規劃。

楊森表示，「bT飛行外套」以蔡總統勝選外套為設計原型，保留左胸前「2020」字樣；手臂上「台灣要贏」的臂章改為可替換式；手肘處有Let's win刺繡。與競選時期外套版本較大的不同是，背後使用brave Taiwan字樣，展現台灣人勇敢無懼的精神。

他指出，飛行外套從從加工紗、織布、染色、製作、成衣100%台灣製造。

勇敢台灣設計團隊指出，官網將在3月18日上線，3月19日中午12時到3月26日中午12時開放預購，限時不限量，所有產品同步開賣。

之前擔任蔡英文連任競選辦公室發言人的廖泰翔今天受訪指出，選舉期間，蔡總統身上穿的黑色飛行外套，受到很多支持者詢問，選後仍有許多民眾不斷問：「外套要去哪裡買？」（編輯：黃國倫）1090315