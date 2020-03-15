國防院：武漢肺炎將加速軍火工業數位轉型

（中央社記者游凱翔台北15日電）武漢肺炎延燒，影響全球軍火工業。國防院今天表示，美國F-35戰機唯二海外組裝廠已停工，被視為是疫情影響美國國防產業全球供應鏈的第一個指標，因此為風險管控，未來可能增加無人工廠等數位轉型。

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，簡稱武漢肺炎）疫情從中國快速蔓延至全球，國防部智庫、國防安全研究院國防資源與產業研究所最新發布的國防安全週報「武漢肺炎對美中軍備產業的影響」，探討武漢肺炎對全球軍工產業的影響。

國防院指出，武漢肺炎除了在中國造成大規模封城停工外，也逐漸殃及其他國家，例如美國F-35第五代戰機製造商洛克希德馬汀公司（Lockheed Martin）在日本名古屋的三菱重工全機組裝廠，因遵守日本政府防疫方針停工一週；另一方面，洛馬在義大利的李奧納多集團全機組裝廠，3月8日義大利北部宣布緊急封城之前，就已要求員工在家工作，當地負責製造 F-35噴射引擎的普惠公司（Pratt and Whitney）也同步跟進。

國防院指出，日本、義大利是F-35在美國以外唯二的全機組裝據點，停工被視為是疫情影響美國國防產業全球供應鏈的第一個指標。

中國軍火產業部分，國防院表示，中國是目前全球第二大武器生產國，也是第五大武器出口國。武漢則是中國軍工產業重要據點，不但是武器研發重鎮，也是軍民融合發展戰略的示範地區。

武漢所涉的武器領域，包括航太、導彈、空中預警、水面艦和潛艦設計、航空母艦改造、軍艦通訊、網路部隊、作戰人才培訓等，預估武漢肺炎對中國武器裝備計畫的衝擊，從數個月到一年都有可能，影響不容小覷。

針對未來軍火產業的趨勢發展，國防院認為，無論是武器研製採自製和集中方式的中國模式，或是零組件和中間財由全球供應的美國模式，各大軍火製造商基於風險管控，未來或將考慮建立複數產線或生產基地。

以F-35為例，洛馬可能在亞洲尋求日本以外，在歐洲建立義大利以外的全機組裝廠，並尋求同一零組件的複數供應商；在美國本土也可能另行建立德州沃斯堡以外的備用生產基地，如此一來，其他廠商加入美國國防產業供應鏈的機會增加，相關核心技術也將加速擴散，因此具備高階技術人才、風險管控能力佳、製造業興盛的國家或廠商將較容易入選。

國防院表示，為了降低疫情或其他威脅自然人生命的因素對武器生產的影響，各軍火大廠也可能增加無人工廠等設施進行數位轉型，屆時，能提供精密機械和數位管理人才等軟硬體支援的國家或廠商，可能較容易被全球軍火大廠列為優先合作夥伴。（編輯：蘇志宗）1090315