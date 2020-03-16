立委指慎防廢棄口罩成破口 李仲威：全面監控

武漢肺炎疫情延燒，針對台灣有無出現類似香港沿海的口罩垃圾潮狀況，海委會主委李仲威（站者）表示，僅零星出現，正持續密切關注和全面監控。中央社記者黃麗芸攝 109年3月16日

（中央社記者黃麗芸台北16日電）武漢肺炎肆虐，民進黨立委張宏陸今天質詢，指台灣是否有出現類似香港沿海的口罩垃圾潮，應慎防勿成防疫破口。海委會主委李仲威表示，僅零星出現，正持續密切關注及全面監控。

立法院內政委員會今天進行海洋委員會報告業務概況及備質詢。

張宏陸質詢指出，從非洲豬瘟到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，海委會及海巡署人員都站在第一線，目前相關防疫措施及人力物資是否足夠、登船臨檢勤務是否暫停；香港沿海出現口罩垃圾潮，台灣有無出現類似狀況，以免成為防疫漏洞。

中國國民黨立委葉毓蘭表示，海巡署人員每天執行勤務都會接觸到多國人員或偷渡客等，有無做好相關防疫措施，並建議應多加增設視訊設備及防護衣，勿讓巡護船艦成為「鑽石公主號」。

民主進步黨立委賴惠員認為，武漢肺炎疫情延燒，政府積極防疫，近日看到海巡署長室的臉書（Facebook）發文「不管你是誰，都承受不了防疫少年團接下來的告白吧？」，將白色情人節融入疫情宣導，給予讚許，也期許海巡署防疫工作不要有破口。

海保署長黃向文答詢說明，近來有接獲民眾通報指稱台灣北海岸沙灘有出現口罩垃圾，後續會與環保署協調相關檢驗及處理問題。

李仲威指出，國內目前只有零星出現狀況，現對海漂垃圾都有全面監控，且會持續密切關注，若有類似香港情形會通報中央流行疫情指揮中心，也會進行後續相關檢驗及後端處理。

李仲威表示，目前海委會相關防疫人力足夠，但人員編排勤務已到緊繃狀況；防疫物資部分，單日需求口罩需求量約4000多片，防護衣需求則相對較少，目前存量都充足，有需要會向中央流行疫情指揮中心申請。

另外，目前海岸巡防勤務均先以驅離為主，若有狀況再登船臨檢，武漢肺炎疫情期間暫無登船臨檢紀錄，相關勤務機制均依法執行。

海巡署長陳國恩指出，早在今年初就已訂定相關防疫應變計畫，例如登艦檢查、查緝、留置及後續健康醫療等工作都有規定；至於口罩、消毒品及隔離衣防護裝備等物資，都超過安全存量基準。（編輯：戴光育）1090316