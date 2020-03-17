蘇貞昌：健保目前沒有規劃漲價

（中央社記者范正祥、王揚宇台北17日電）國民黨立委徐志榮今天質詢時關切健保費率是否調整。對此，行政院長蘇貞昌答覆，「目前沒有規劃要漲價、調保費，沒有。」

立法院會今天繼續進行施政總質詢。徐志榮問到，健保是很好制度，但健保財務令人擔心，不能讓健保破產、倒閉。

蘇貞昌答覆，健保是台灣最受世界羨慕的一個制度，也因為長期有健保制度，這次防疫的口罩實名制才能實施，感謝一路以來所有為健保制度努力的相關工作人員。

他表示，健保確實一定不能倒，「目前沒有規劃要漲價、調保費，沒有。」

不過，蘇貞昌也指出，用藥浪費不應該，「所以健保署有相關避免浪費，怎麼樣有效使用，使用者付費在一定程度，讓健保可以更好。」

民進黨立委莊競程也關心健保問題，因為台灣將在2025年進入超高齡社會，屆時健保負擔只會越來越重，相關開源節流該怎麼做，以及今年是否會啟動健保費調漲的計畫。

衛生福利部部長陳時中說，健保財務的相關啟動是在健保會，而衛福部或健保署都有精算25年，根據這樣的精算結果，擬定各種情況的樣態，提供給健保會做參考，包括財務預估、收入預估、支出預估等，在精算報告中提供給健保會做參考，再由本部做政策決定。（編輯：蘇龍麒）1090317