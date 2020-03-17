時力提黨團版本 防止國土計畫法修惡

（中央社記者王揚宇台北17日電）時代力量立法院黨團今天指出，為防止國土計畫法修惡，已提黨團版修法版本，重點包括要嚴格審議與明定期限，例如政府興辦國防、重大公共設施或公用事業計畫的性質與規模，必須明確以子法明定等。

行政院版國土計畫法3月13日在立法院會經過表決後順利付委；民進黨立法院黨團表示，委員會審查時會提出修正動議，明定延長的期限，「國家重大建設」也限縮在能源政策、文化、農業三領域。

時代力量立委邱顯智、陳椒華、王婉諭及時代力量新竹市議員廖子齊，今天與綠色消費者基金會、搶救大潭藻礁行動聯盟、台灣水資源保育聯盟等公民團體，共同召開「反對國土計畫修惡，嚴格審議明定延期」記者會。

關於國土計畫法的修法，時代力量立法院黨團幹事長王婉諭說，時代力量的版本有2個重點，也就是嚴格審議與明定期限。在嚴格審議方面，時代力量主張國土計畫「適時檢討變更」的內容和程序，無論是否可以簡化審查，都應受各該管國土計畫審議會審議通過，才能報請行政院或中央主管機關核定。

王婉諭表示，政府興辦國防、重大公共設施或公用事業計畫的性質與規模，必須明確以子法明定。最後，行政院版以一定期限來延長實施年限實在過於模糊，時代力量認為地方政府若真有困難，得於提出檢討報告後延長1年，但不能接受用空白授權的方式來處理直轄市、縣（市）國土計畫的公告實施。

時代力量立法院黨團總召邱顯智表示，時代力量除了反對國土計畫法修惡，也會積極串聯台灣各地反對修惡的團體，一同拒絕國土破壞法。

時代力量立法院黨團副總召陳椒華指出，雖然民進黨團的修正意見，要將行政院版「國家重大建設」正面表列為新能源、文化與農業，但希望能提出讓台灣人民與環保團體信服的理由，再來修國土計畫。

行政院會2月20日通過國土計畫法部分條文修正草案，因應政府推動國家重大建設計畫的需要，增訂在「經行政院核定的國家重大建設計畫」情況下，得適時檢討變更各級國土計畫；縣市國土計畫的擬訂及審議作業、國土功能分區圖劃設作業，也從「2年」延長為「一定期限內完成」。（編輯：蘇志宗）1090317