國名英譯立委盼改為Chunghwa 蘇貞昌：要改也要改成Taiwan

有立委建議，國名英譯可從Republic of China，改為Republic of Chunghwa（中華），與中國區分。行政院長蘇貞昌17日表示，如果要改的話就是Republic of Taiwan，台灣比較出名。中央社記者施宗暉攝 109年3月17日

（中央社記者陳俊華台北17日電）立委建議，國名的英譯可從Republic of China，改為Republic of Chunghwa，與中國區分。行政院長蘇貞昌今天說，「母湯喔」，如果要改的話就是Republic of Taiwan，台灣比較出名。

立法院今天進行施政總質詢，邀請蘇貞昌及內閣官員列席。民進黨立委林宜瑾質詢時指出，武漢肺炎疫情險峻，台灣都被China帶衰，就是因為Republic of China，讓各國對台灣有一些誤解。她建議台灣國名英譯可改成Republic of Chunghwa（中華），這不涉及修憲，又能與中國脫鉤。

蘇貞昌答詢時說，過去前總統陳水扁去非洲做外交時，撥很多錢幫忙建設，結果非洲的小朋友跳舞時，一直喊感謝China，「人情做到墓仔埔去」。

蘇貞昌說，在他上次當行政院長時改過很多名，像是中華郵政，當時已經改成「台灣郵政」，還發行第一張郵票，卻又被改回來，就是因為朝小野大；桃園機場本來叫中正機場，後來改叫台灣桃園國際機場，這個成功了。

蘇貞昌表示，改名一方面要有實力、一方面全體民眾要有共識，也要看輕重緩急，現在台灣要凝聚國力，讓全世界看到，像這次疫情全世界學習台灣經驗、說台灣是典範，一直說「台灣」。

蘇貞昌說，改名不是現在最要緊的，重要的是守護國民健康、讓台灣國力發展，讓台灣在世界有一席之地，俗話說「戲棚腳站久，就是你的」，重要的是台灣能不能存在，當大家覺得台灣這塊土地養育我們、當台灣人很幸福、政府有在保護人民時，就同舟一命，「到時候叫什麼名字，就水到渠成」。

蘇貞昌指出，如果要改的話，就是改成Republic of Taiwan，不是變成Chunghwa那麼麻煩，「如果現在改不過來，乾脆不用忙」；Chunghwa是用北京語讀才聽得懂，「母湯喔」，別國會覺得怎麼突然跑出一個中華，「反而台灣是比較出名」，如果沒辦法改，就照現在這樣，「有一天我相信會順順的，台灣越來越有名」。

另外，林宜瑾也問，勞動節是否能改成國定假日，讓全國一致放假。蘇貞昌說，重要勞動節日讓勞工放假是應該的，但國定假日要放幾天假，會請主管機關做統一、全盤考量；內政部長徐國勇說，這都有在研究，但要考慮到競爭力、跟國際接軌，最主要是勞工的勞動價值。（編輯：蘇志宗）1090317