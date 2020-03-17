台灣旅客受困摩洛哥 外交部研議自費商業專機

（中央社記者陳韻聿台北17日電）武漢肺炎疫情全球蔓延，多國陸續祭出邊境管制措施。外交部今天說，目前還有超過100名台籍旅客滯留摩洛哥，將與各相關單位研議盡早接回的可能方案，其中包括派遣自費商業專機至摩洛哥。

為防武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情擴大，摩洛哥政府15日全面暫停國際飛航運輸，導致境內台灣旅行團原訂返台機位遭取消，部分旅客因未成功改搭其他班機尚滯留當地。

外交部發言人歐江安晚間表示，台北市旅行商業同業公會每天更新滯留旅客數字，最新消息是目前除了有12人順利訂妥3月21日的返台機位，還有約104人（含7個旅行團）將繼續旅遊行程，預計明後兩天陸續抵達摩洛哥著名城市卡薩布蘭加（Casablanca），等待搭乘有空位的班機離境。

歐江安說，兼轄摩洛哥的駐法國代表處第一時間獲知台灣民眾滯留相關情事後，立即查明法航、Transavia及Easy Jet等3家航空公司仍有飛摩洛哥的商業航班，並將相關資訊通知各旅行社即時訂位，駐杜拜辦事處也與阿聯酋航空公司交涉，期間外交部與各單位及各家旅行社皆保持密切聯繫，說明外交部及駐外館處協助情形。

歐江安說，為協助滯留摩洛哥的台灣旅行團早日返台，外交部今天出席台北市旅行商業同業公會會議，與業者就協助旅客返台等各種可能性進行深入討論，同時也指示駐法國代表處持續積極進洽相關單位及民航業者，研議台灣旅客返台航線的各種可行方案。

此外，外交部另將會同交通部觀光局及民航局等單位，協助台灣旅行業者聯繫接洽與有摩洛哥航點的外籍民航公司，研議以自費方式派遣商業專機至摩洛哥接台籍旅客回台等可能性。（編輯：蘇志宗）1090317